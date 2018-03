El trabajo de Owen Wilson muestra su amor por el mundo

Por Javier Francisco Hernández

Owen Wilson es un actor texano que a sus 49 años ha actuado en más de 70 películas, ganándose el reconocimiento de ser uno de los actores de comedia más destacados de Hollywood.

Su trabajo es muy versátil, ha actuado en películas como: Media noche en París (2011), Cars (2006), Una Noche en el Museo (2006), Marley y yo (2008) y Zoolander (2001). También ha escrito, recibiendo una nominación al Oscar de mejor guión original por ‘Los Excéntricos Tenenbaums’ (2001). El actor norteamericano le concedió una entrevista a El Universal.

Owen es muy tranquilo y habla como si tuviera todo el tiempo del mundo, con un tono de voz que calmaría al bebé más inquieto. Tiene un sombrero blanco, una polo azul y una pantaloneta gris… y está descalzo.

“No he estado más de 24 horas pero es una ciudad hermosa, anoche estuve caminando por el Centro y me recuerda a Europa. Al haber crecido en Dallas, donde lo más viejo es un 7-eleven de 1966, conocer un lugar como Cartagena con tanta historia me gusta mucho”, me dice, antes de afirmar que le gustaría hacer una película en ‘La Heroica’, “parece que hay muchas películas que están siendo filmadas aquí”.

Sobre su llegada al FICCI, comenta: “Me enviaron una invitación y siempre había querido visitar Colombia, particularmente Cartagena, porque tengo unos amigos colombianos en Nueva York que me han estado insistiendo desde hace años para que visite esta ciudad. Antes de venir a Colombia, sabía que ustedes tuvieron un gran equipo de fútbol, que debió haberle ido mejor en el mundial de hace 20 años, y en el último mundial que tuvieron a un muy buen jugador, James Rodríguez. También conocía su café y su reputación por ser una cultura muy afectuosa y amistosa”.

Amor por el mundo

Al preguntarle por el mensaje que más ha querido transmitir con su trabajo como actor, Owen responde que: “Un tema que tal vez ha pasado por mi trabajo en general y sobretodo en mi primera película es un sentido de perdón y de melancolía mezclado con arrepentimiento. Hay un gran escritor norteamericano llamado E. B. White que escribió ‘Stuart Little’ y ‘La telaraña de Charlotte’ y al preguntarle cuál era el mensaje de su trabajo, él dijo: ‘Lo que quiero mostrar es cuánto amo al mundo’. Si tu miras mi trabajo, puedes ver eso, tal vez puedo tomar eso como un homenaje a E. B. White. Amor por el mundo”.

-¿Qué películas disfrutó más haciendo?

-“He tenido tantas buenas experiencias en las películas en las que he actuado, que es difícil decir cuál he disfrutado más. Tal vez diría que ‘Viaje a Darjeeling’ y ‘Medianoche en París’”.

-La oportunidad que lo llevó al éxito...

-“Haber conocido a Wes Anderson en la universidad. Él quería ser director y fue quien me dio el empujón hacia el cine, a mi nunca se me hubiera ocurrido estar en una película. También haber conocido a James Brooks y que él produjera nuestra primera película ‘Bottlerocket’”

Una anécdota de su infancia...

Entre risas, Owen contó cómo le dejó un balín incrustado en la mano a su hermano mayor: “Cuando éramos niños, mi hermano mayor, Andrew, y yo estábamos teniendo una guerra con pistolas de aire comprimido. Yo tenía un fuerte y él le estaba echando agua con una manguera, así que le disparé en la mano. Eran los setentas, las cosas eran diferentes, la gente no usaba bloqueador ni cinturón de seguridad y pues… ¡Él también me disparó bastante a mi!”, recuerda mientras sonríe, como si lo estuviera viviendo de nuevo. “Sí, aún tiene el balín metido en la mano. También tiene una mordida de tiburón y pues, supongo que eso lo convierte en el tipo más interesante del mundo”.