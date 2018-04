El trap, el nuevo movimiento musical urbano de la juventud en América

El trap se ha convertido en el género musical de mayor aceptación y arraigo por los adolescentes y jóvenes durante los pasados tres años en América, al ir ocupando espacio que va dejando el reguetón, por su excesivo contenido sexual.

El ritmo del trap, a diferencia del reguetón que es más cadencioso, es más lento y con líricas más cortas, y en la mayoría de las canciones participan al menos dos representantes del movimiento, práctica no tan común en el reguetón, salvo en una remezcla de un tema.

Hace tres años Lary Over, así como otros principales "traperos" como Bad Bunny, Anuel AA, Bryant Myers, Anonimus y Ozuna comenzaron a darle forma a este nuevo movimiento musical urbano.

Over es uno de los principales intérpretes de este género surgido en Estados Unidos en relación a las casas de "trap" -donde se vende y se consume drogas ilícitas- y que el puertorriqueño en entrevista con Efe defendió hacer porque "no existen reglas ni filtro" en sus composiciones.

"Lo que me gusta de la cultura del trap es que tienes una libre expresión de la calle, y es mi manera diferente, como rapero y trapero, de decir las cosas", expresó, a su vez, Over, de 25 años.

Conocido como "El Wason", fue uno de los primeros intérpretes del trap latino al lanzar por las plataformas digitales temas como "Soy el mejor", "Diabla" y "Tú me enamoraste", en el que aparecen otros "traperos" como Anuel AA, Bryant Myers, Almighty y Brytiago.

Los artistas del trap latino utilizan las plataformas digitales, incluyendo vídeos en YouTube, para publicar sus canciones de manera independiente, y no comercial.

"El no tener filtro lo hace más viral. Y ahora el reguetón es más comercial", dijo Over, quien ya cuenta con un disco, "EL WASON BB", con colaboraciones con Amenazzy, Darell, Brytiago, Jon Z, Tali y los reguetoneros Farruko, Zion y Lennox, y Ñejo.

Otros reguetoneros que se han montado en la ola del éxito del trap son Daddy Yankee, Wisin, Baby Rasta, Tempo, Ñengo Flow, el dúo de Alexis y Fido, Arcángel, De La Ghetto, Yaga, Mackie y Ñejo.

"La música evoluciona cada diez años. Ahora mismo el trap es una ola que está pasando", dijo, por su parte, a Efe, el reguetonero Ñengo Flow.

"Como artista, uno no puede estar atascado, sino que hay que evolucionar", añadió Ñengo, quien tiene en su haber varios temas de trap, entre ellos, "Hoy" junto a Bad Bunny y "Beibs on the trap" junto a Jon Z.

"La cultura del trap es cruda y de la calle. El que haga trap tiene que hablar de cosas prohibidas porque es un tipo de música de la calle. Ahora es un poco más limpio, pero es porque nosotros lo hemos querido hacer así. No necesariamente tiene que hablar malo, pero si hay que hacerlo, pues se hace", enfatizó, a su vez, Lary Over.

El puertorriqueño Noriel contó a Efe que al principio de su carrera se dedicó a componer canciones a reguetoneros, hasta que un día Bryant Myers le recomendó tratar el trap y así "podía decir lo que quisiera".

Fue entonces que ambos artistas unieron sus voces en el tema "En su nota", a cuyo sencillo después se hizo una remezcla donde también participaron Baby Rasta, Anonimous y Brytiago.

Escogido en noviembre de 2016 por la revista Billboard como uno de los tres artistas más influyentes del género, Noriel dijo que las composiciones del trap "han cambiado mucho", pues aunque aún hay intérpretes del género urbano que siguen haciendo temas explícitos, otros han cambiado a una faceta más romántica.

El trap también lo han explorado los reconocidos cantantes urbanos colombianos J Balvin y Maluma, y hasta el sexo femenino ha tenido su representación con Becky G, Natti Natasha y Catalyna.

"El trap ha sido un movimiento demasiado fuerte. Y siempre que viene una mujer, pues la crítica al trap es que es sucio, pero yo lo hice a mi manera, sin hablar malo", sostuvo a Efe la puertorriqueña Catalina Noemí García, conocida como Catalyna, de 19 años.

"Yo pienso que ahora estamos evolucionando y las mujeres tomando el control. Es un género que se habla malo y todo, pero con el tiempo, pues con las mujeres van a tener que bajarle un poco", enfatizó la artista, firmada recientemente por Yandel para su disquera Y Entertainment/La Leyenda.

De igual manera, artistas de otros géneros también han incluido sus voces en temas de trap, como Enrique Iglesias con Bad Bunny en el tema "El baño", Shakira con Maluma en "Trap", Prince Royce con Bad Bunny en "Sensualidad" y Romeo Santos con Ozuna en la remezcla de "El farsante" y "Sobredosis".