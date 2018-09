En el cierre del VII Festijazz de Mompox

Con un concierto en el que fue exaltada la trayectoria de Totó la Mompoxina, por su gran aporte a la cultura y a la música en el departamento de Bolívar, concluyó el sábado la séptima edición del Festival de Jazz de Mompox.

La condecoración fue hecha mediante un decreto entregado en nota de estilo por el gobernador Dumek Turbay a la cantadora, quien deleitó al público con sus canciones.

“Para mí es un placer, a mí me gusta mostrar siempre a mi grupo porque una sola golondrina no hace verano. Y los músicos que, en este momento, en cachaquilandia les dicen papayeras de manera despectiva, pues a esas papayeras no son para nombrarlas como papayeras porque son músicos con escuela y eso hay que respetarlo, por eso yo siempre cuando me mencionan en cualquier parte es Totó la Momposina y sus cantores”, mencionó al recibir el renocimiento que se suma a una larga lista de conmemoraciones en su trayectoria artística.

Su voz inconfundible puso a bailar al público. Interpretó temas como ‘Rosa, qué linda eres’, pero también: “¡Aguacero de mayoooo, déjalo caer...! Al son de la villa nueva tres golpes no más. Negrita vennnn neeegrita ven prende la vela que va a empezar la cumbia en Marbella”.

Jacobo Fonseca, abrió el concierto en el que también tocaron la banda Retro Jazz, la cantante española María Concepción Balboa Buika, más conocida como Buika (y ganadora de un Grammy Latino en 2010) y la intérprete Adriana Lucía.

“Hoy soy una de las cuotas colombianas que hace parte de este festival. Bienvenidos a Mompox, a esta isla preciosa de la que me siento muy orgullosa, nadie puede querer a lo que no conoce, por eso la invitación, es que ustedes que están aquí, recomienden a las otras personas a que primero quieran venir a conocer a su país, conocer a su gente y sentirse orgulloso de los suyos”, expresó Adriana, que cerró con broche de oro el Festijazz 2018.