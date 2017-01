Estas son las joyas que se presentarán en Ficci 2017

Poco a poco se van conociendo detalles de lo que será la edición 57 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), que ya dio a conocer sus Gemas, las películas que hacen parte de la sección competitiva, con una selección de lo mejor del cine mundial del último año.

El festival de cine más antiguo de América Latina presenta estas Gemas que son recientes producciones de diversos tipos de directores, tanto noveles como consagrados. Películas que han tenido un destacado recorrido en el circuito de los principales festivales del último año.

Un total de doce Gemas se podrán disfrutar en Cartagena del 1 al 6 de marzo, cada una de ellas con una identidad formal y narrativa particular, que dan cuenta de un año más que significativo para la cinematografía mundial.

UNA A UNA

La presencia latinoamericana viene de la mano de la coproducción Brasil-Francia, ‘Aquarius’, de Kleber Mendonça Filho, la historia de dignidad de una mujer que se enfrenta a la compañía que quiere sacarla del edificio que ha sido su hogar por toda la vida; por este papel, Sonia Braga ha recibido distinciones a Mejor Actriz en los festivales de Lima, Mar del Plata y Biarritz.

Otra figura esencial del cine contemporáneo, premiada como mejor actriz dramática en los Globos de Oro, es Isabelle Huppert, protagonista de ‘Elle’ de Paul Verhoeven, ganadora también del Globo de Oro a Mejor Película en Lengua Extranjera. Perturbador filme que retrata la ambigüedad de una mujer de negocios que ha sido violada por un hombre enmascarado.

La ganadora del León de Oro a Mejor Película en la más reciente edición del Festival de Cine de Venecia, ‘Ang babaeng humayo (The Woman Who Left)’, del filipino Lav Díaz, acompaña a una mujer en su búsqueda de venganza después de muchos años de estar injustamente encarcelada.

La ganadora de dos decenas de premios internacionales, incluyendo el Leopardo de Oro de Locarno a Mejor Película, ‘Bezbog (Godless)’, es un drama que gira alrededor de una enfermera adicta a la morfina que trafica con los documentos de identidad de pacientes ancianos; una ópera prima de la búlgara Ralitza Petrova, que muestra el mundo espiritualmente devastado de los años posteriores al comunismo en los países de Europa Oriental

También, el documental ganador del Premio de la Audiencia en el Festival Internacional de Cine de Chicago, I Am Not Your Negro, de Raoul Peck, que a través de la figura del escritor James Baldwin, con la narración de Samuel L. Jackson y un abundante material de archivo, muestra los alcances del racismo en Estados Unidos.

La historia de un cineasta que busca inspiración para su nueva película a la vez que debe criar a un hijo por su cuenta, es el argumento aparente de ‘Rester Vertical’, del director francés Alain Guiraudie ('El desconocido del lago'), quien recibió por esta producción de provocador erotismo, el premio a Mejor Director en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

‘Ta'ang’, del chino Wang Bing, retrata las condiciones de vida de un grupo de refugiados del conflicto armado en las fronteras entre Myanmar y Chin. Del director ucraniano Sergei Loznitsa se exhibirá ‘Austerlitz’, una indagación sobre el turismo y la monumentalización de la muerte, a través del seguimiento a grupos de turistas que visitan los campos de concentración nazis. Se presentará también el documental ganador del Oso de Oro de Berlín, ‘Fuocoammare’, de Gianfranco Rosi, un registro de la crisis de inmigrantes en Europa a través del caso de Lampedusa, una isla italiana.

El décimo título de estas joyas cinematográficas será ‘Câini’, del director rumano Bogdan Mirica, en la que una tierra heredada será el medio por el que Roman descubrirá el pasado criminal de su abuelo. Esta película, que continúa el reconocimiento internacional del cine rumano, fue ganadora del premio Fipipresci de la sección Un Certain Regard de Cannes.

Así mismo, está la nominada a la Palma de Oro, ‘Ah-ga-ssi (Handmainden)’, del coreano Park Chan-wook, donde una mujer es contratada como sirviente de una heredera japonesa, pero en secreto está involucrada en un complot para defraudarla.

Una Gema más será anunciada como parte del programa final del Ficci 57 que se dará a conocer la última semana de enero, completando una selección que será una oportunidad única para acercarse a un conjunto de obras que con el tiempo irán asegurando puestos especiales en la historia del cine y que desde ya, representan un grupo de lo más arriesgado y estimulante de la producción contemporánea de diversas latitudes.