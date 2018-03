Estos son los ganadores del Ficci 2018

Una coproducción entre Colombia, Brasil y Alemania, rodada en la región amazónica entre Brasil y Colombia, ‘El susurro del jaguar’, fue la ganadora de uno de los premios más esperados de la edición 58 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que en la noche del lunes tuvo su clausura.

Se trata de la ópera prima de ficción de Simon(è) Jaikiriuma Paetau de Alemania y Thais Guisasola de Brasil, que realizan una búsqueda sobre el colonialismo, la relación del ser humano con la naturaleza, las decisiones del querer ser y el desvió de las fronteras. Con ella, ganaron a Mejor Director en la Competencia Oficial de Cine Colombiano.

En esta misma categoría, en Mejor Película, la estatuilla fue para ‘Amanecer’, de Carmen Torres. Un trabajo muy personal de la directora, quien reside en España desde que fue adoptada, y tras la pérdida de su madre adoptiva, decide volver al país en búsqueda de respuestas, saber o conocer a su madre biológica, en un encuentro entre sentimientos encontrados con personas que no se conocen pero tienen un fuerte lazo sanguíneo.

El Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Cartagena fue para ‘Matar a Jesús’, la obra de Laura Mora, que esta semana se estrena en la cartelera de cine nacional, con una historia muy cercana a la vida de la directora, cuando Paula, la protagonista, es testigo del asesinato de su padre y luego se encuentra cara a cara con el sicario e inicia un recorrido para acercarse a él.

En cuanto a la Competencia Nuevos Creadores, el premio fue para ‘Rekonstrukcja’, de Jerónimo Atehortúa, una coproducción entre Colombia y Bosnia, con una historia donde una actriz se prepara para llevar al teatro una adaptación de ‘Vértigo’ de Hitchcock, mientras que uno de los técnicos que trabaja en el escenario se obsesiona con ella.

En la categoría Cortometraje, el mejor trabajo fue para ‘Flores’, de Jorge Jacome de Portugal, con una historia, entre la nostalgia y la sensualidad, de una pareja de soldados que siguen habitando un campamento militar en una isla desolada al haber sido invadida por Hortensias asiáticas importadas ilegalmente, que hizo que todos sus pobladores se desplazaran a Lisboa.

En esta categoría se entregó una Mención Especial a ‘Faröpes Baldios’, de Marta Mateus, también de Portugal, donde la directora presenta lo que ha sido la lucha de los campesinos portugueses por mejorar sus condiciones de vida.

La película filipina ‘The Season of the Devil’, del director Lav Díaz, logró la estatuilla en la Competencia de las Gemas, un largometraje de casi cuatro horas de duración que es un musical, pero a la vez un anti-musical dedicado a las víctimas del totalitarismo en su país.

En Mejor Director de la Competencia Oficial Documental fue para Claudia Priscilla y Kiko Goifman, por ‘Bixa Travesty’, una producción brasilera que le sigue los pasos a una mujer en el cuerpo de un hombre que por años, a través de sus shows, ha luchado por los derechos de su comunidad y por la igualdad.

En Mejor Documental fue ‘Nosotros las piedras’, de Álvaro Torres Crespo, una coproducción entre Costa Risa y México, una historia que se puede encontrar en muchas partes del tercer mundo, en las zonas de búsqueda de oro se encuentra la mayor miseria para sus exploradores.

En la Competencia Oficial Ficción, el Mejor Película fue para Nelson Carlo de los Santos Arias por ‘Cocote’, de República Dominicana, donde se presenta una mezcla de formatos audiovisuales para presentar el regreso de un hombre al seno de su comunidad al haber sido asesinado su padre, en una mezcla de tristeza y deseos de venganza, donde la fe se pondrá a prueba.

‘Las Herederas’, de Marcelo Martinessi de Paraguay, logró dos estatuillas, la primera a Mejor Director y el Premio Fipresci, mostrando la decadencia de algunas zonas de la ciudad de Asunción, con dos mujeres pertenecientes a una distinguida familia que lo ha perdido todo y ahora solo queda sobrevivir vendiendo las antigüedades.

OTROS GANADORES

- Competencia PUERTO LAB: ‘Os JOVENS BAUMANN de Bruna Carvalho

- Premio de servicios de postproducción de parte de la Pontificia Universidad Javeriana / Centro Ático al proyecto: The lost of something ever felt’ de Carlos Lesmes.

- Premio RTVC / ingreso al Mercado de Coproducción: ‘The loss of something ever felt’ de Carlos Lesmes.

- Premio CNC: Beca del Centre National du Cinéma et de I´Image Animée CNC de Francia al proyecto: ‘El silencio del tiempo’ de Adriana Cepeda Espinosa.

- Premio de servicios de postproducción de parte de la Pontificia Universidad Javeriana / Centro Ático al proyecto: ‘El último silletero’ de Henry Rincón.

- Premio Bogota Audiovisual Market (BAM): Entrada directa a BAM projects:

1. El circo de Franco

2. Cartas al Ocaso