Fernando Denis: Las geometrías de un mago del lenguaje

SHRUTI AGNIHOTRI *

Especial para El Universal

Para presentar al gran Maestro Fernando Denis, si lo digo en mi lengua materna, en hindi, es suraj ko deepak dikhana, es como encender la vela para iluminar el sol brillante porque el personaje es el poeta más grande de Colombia: va más allá de las palabras con su poesía. Pero, hoy yo trato de hacer lo imposible posible… un intento de medir lo insondable.

Fernando Denis es un poeta impávido quién se atreve a poner las imágenes de William Turner en palabras, a darle geometría al agua, los cinco sentidos a viento, haciéndose abstracto al hablar, es una voz de lo sensorial, lo desmesurado.

Para William Ospina, uno de los escritores contemporáneos más conocidos de Colombia, quien ganó el Premio Rómulo Gallegos en 2009, Fernando Denis es un escritor prolífico que bebe de todas las fuentes, es decir, no se restringe o sigue las normas de un movimiento literario particular1.

El famoso escritor argentino, Marcos-Ricardo Barnatán, biógrafo y amigo de Jorge Luis Borges, también afirma que la poesía Denis, como la prosa de García Márquez, tiene un origen vernáculo donde se puede encontrar una fuerte presencia de la cultura clásica, la fuerza barroca que Lezama Lima quería para la expresión poética americana, la esencia de Octavio Paz, la herida y la gloria de la modernidad, la abundancia de los versos blancos pero también un abanico de los ritmos alejandrinos de Darío y las rimas selváticas de Góngora y Sor Juana, con una plétora vistosa de las imágenes y los sueños surrealistas2.

Darío Ortiz, un pintor y escritor colombiano ve sobre todo el impacto fuerte del movimiento prerrafaelista sobre Fernando Denis, por la musicalidad de su obra y el manejo de sus imágenes. Para Ortiz, Fernando Denis tiene una música diferente en el interior que no habla de la música urbana, ni las calles de la Bogotá ni los suburbios porque entra más en dialogo con Shakespeare y su personaje de la tempestad o Lilit, o los personajes bíblicos, etc., creando un nuevo mito desde una alegoría antigua. En mi juicio tiene toda la razón y Denis pertenece a la segunda etapa del movimiento, el prerrafaelismo visual en el que destacan la abundancia de sonidos vocálicos, descripciones sensoriales, y estados psicológicos subjetivos.

Cuando leo los poemas de Fernando Denis con mis ojos orientales de la India, veo una reflexión de amor por la naturaleza de chayawad y la búsqueda del Yo de rahasyawad (misticismo) en su poesía. Ramnaresh Tripathi, el poeta famoso hindi de chayawaad dijo que (कवि सृष्टि के सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह ऐसा यन्त्र है जिसके मध्यम से सृष्टि का सौंदर्य देखा जाता है3। que significa El poeta conoce esencialmente la naturaleza del universo. Es el instrumento por el cual se ve la belleza del universo. Y esa frase, palabra por palabra, caracteriza la poesía de Fernando Denis. Otro poeta eminente, Jayshankar Prasad, de la misma corriente literaria en hindi (chhayawad4) confirma que कवित्व वर्णमय चित्र है (el poema es una imagen cromosómica de las palabras), जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गया करता है (que canta la música celestial que conmueve), अंधकार का आलोक से (relaciona las tinieblas con la luz), असत का सत से lo ilusorio con lo real, जड़ का चेतन से (lo abstracto con lo material), और बाह्य जगत का अंतर्जगत से सम्बन्ध कराती है (el interior con el mundo de afuera). Al escuchar estas frases de Jayshankar Prasad me parece que el poeta hindú está hablando de los rasgos de la poesía de Fernando Denis, que esboza una imagen hermosa de lo abstracto para conocer el Yo poético. Como dice el poeta Fernando Denis en los últimos dos versos del poema Sigue Soñando, William Turner, de La geometría del agua:

Muero de luz en esta tarde sola del mundo,

pasaré al horizonte incesante y profundo.

Otro poema de Denis que me fascina, es el sexto poema de la primera jornada de La mujer que sueña en las murallas:

Vengo de una noche antigua, vengo del árbol

de los espejos. Mi noche está en la montaña,

en la nevada luz de la mente de una roca,

en la raíz ancestral,

vivo enterrada, pero resucito con la aurora.

A leer este poema otra vez recuerdo la frase de un poeta anónimo hindi, mi lengua materna, que dice कवि भावज्ञ होता है। el poeta es भावज्ञ, significa que tiene un conocimiento omnisciente de los sentimientos y emociones. जड़ चेतन सर्वत्र वो संवेदनाओं का एहसास करता है5 es un bhavagya, hasta tal punto que puede sentirse los profundos sentimientos y emociones tanto de objetos vivos como no vivos. Siento que Fernando Denis es un bhavagya que siente la vida y los latidos de todos los elementos, tanto los seres animados como los inanimados de la naturaleza- las montañas, el mar, los árboles, la noche, las rocas y los personifica expresando sus aspiraciones, sus alegrías, sus padecimientos, sus furias, sus ideas del mundo, un conjunto de emociones.

Hay otro refrán en hindi que dice jahan na pahunche ravi, wahan pahunche kavi, que significa: dónde el sol no alcanza a llegar, llega el poeta. Pero yo vislumbro a Fernando Denis como un poeta mágico que no solo llega a esos lugares ocultos…. Sino que también se trae consigo el sol con la magia de sus palabras, representando los seres y sus problemas existenciales y espirituales como arquetipo de un poema legendario, el poema de todos. Los poemas de Denis son los versos del desconsuelo de un judío errante que deambula en el mundo entero en la búsqueda de su felicidad, de su espiritualidad y la comunión con la naturaleza. Eso se refleja en la colección de poemas del libro La geometría del agua que para mí es una simbología del recorrido de un espíritu en sus diferentes atuendos, como agua que toma forma de su receptáculo.

Denis teje los elementos físicos, para contar lo metafísico tal como Rabindranath Tagore, el poeta magnánimo de la India que ganó el Premio Nobel de Literatura para Asia en 1931. De hecho, Tagore fue el primer no europeo en recibir el prestigioso premio Nobel de Literatura. Encontré que hay mucha similitud en el enfoque poético de ambos poetas.

Fernando Denis como Rabindranath Tagore son los mejores amigos de las palabras y entrelazan los conceptos metafísicos más complejos en las palabras más sencillas. Al igual que Tagore, que fue un chamán entre las corrientes de conocimiento occidental y de la India, Denis introduce lo mejor de la cultura colombiana en el mundo y viceversa. Y esta es la hermosura de la poesía de Denis: el poeta mezcla las tradiciones clásicas europeas, las costumbres colombianas y la hermenéutica oriental en el regazo de la naturaleza.

Vemos que Fernando Denis es un literato peripatético como Tagore, para quien la palabra es su destino y también es un duende de las letras que trata de usar el fuego del lenguaje para dar vida a su poesía, creando mundos imaginarios, arquitecturando sentimientos en el solo intento de conocer lo abstracto a través de la sílaba. La llamada de lo desconocido siempre es parte de la inquietud romántica de ambas poetas y sus exploraciones fortuitas, una búsqueda incesante de lo desconocido o de lo metafísico, una propensión integral a soñar en el lenguaje, la compleja disposición de un poeta filósofo y su viaje hacia el infinito, forma parte de esa hermosa anarquía fundamental de la poesía de Fernando Denis, que lo obliga a negociar con nuevas ideas a lo largo de sus obras.

En el libro La mujer que sueña en las murallas existe una confluencia de la filosofía Oriental y Occidental, donde la mujer se transforma en agua, aire, tierra, y fuego; los cuatro elementos que se extraen de la hermenéutica de panchmahabhoot de la India. La filosofía hindú dice que Panchmahabhoot, es decir, los cuatro elementos constituyen el brahmand (el universo o la creación) y son los medios para hallar el Yo y llegar al infinito. Denis utilizó cada elemento de la filosofía hindú como un escalón para la mujer en su viaje hacia el infinito y por el otro lado, pintó su obra con los elementos bien arraigados a la cultura colombiana y europea. Lo que más destaco de Fernando Denis es que él mezcla todo, absolutamente todo, traspasando todas las fronteras políticas, geográficas y epistemológicas. Es un acto de verdadera creación verbal, queriendo abarcar el mundo.

Hay otro aspecto imprescindible que une a Tagore y a Denis, la pasión por la libertad creativa. En muchas ocasiones Tagore se refirió a su insaciable necesidad de explorar lo desconocido y crear zonas de contacto entre los dominios heredados y descubiertos del mundo y las geografías de la mente6. Tagore era impaciente con las fronteras y los límites, pues, denotan claustrofobia cultural que indican una respuesta miope predeterminada al mundo fuera de la ubicación conocida.

El poeta indio constató en la conclusión de su discurso sobre ‘La literatura mundial’ (Vishwa Sahitya) en 1907: la literatura no es mía, tuya o suya. Por lo general, consideramos la literatura a través de una lente miope región céntrica. Necesitamos liberarnos de este conservadurismo regional para descubrir al ciudadano mundial en la literatura universal. Es evidente que esa cosmovisión Tagoreña de considerar la literatura como un tesoro universal y un patrimonio mundial sin fronteras se refleja estrechamente en las obras de Denis.

El libro La mujer que sueña en las murallas es una encarnación de creatividad poética de Denis, una obra ejemplar donde este poeta del caribe rompe la construcción binaria de género escribiendo en la voz de una mujer en la primera persona. La protagonista de La mujer que sueña en las murallas es una entidad femenina hacha de sílabas que trata de conquistar el mundo diciendo todas las cosas que siente.

Es también un mapa de su gran deseo. Sin embargo, se ve que écriture féminine no es un fenómeno reciente en la literatura mundial, de vueltas a las citas de teatro clásico griego y sánscrito o trabajos de los modernistas como Ulysses de James Joyce y Nightwood de Djuna Barnes en inglés, o Yashodhara de Maithili Sharan Gupt o Amita de Yashpal en la literatura hindi, o como el monólogo Lucila Godoy de William Ospina en español pero vemos que tampoco es muy común y todavía sigue siendo un reto para los escritores porque colocarse a sí mismo en los zapatos del otro género no es fácil, por la naturaleza machista de las sociedades en que vivimos.

Por lo general, la mayoría de los poetas eludan a la belleza de una mujer, ella siempre ha sido ese objeto del deseo o ese otro a quien ellos dirigen sus poemas, pero este libro invierte la tradición: ahora la mujer está contestándole al poeta, al alucinado. Cuando pregunté a Fernando Denis por qué y para qué escribió este libro, me respondió “poner en palabras. mis sentimientos en boca de una mujer, es más fácil en tercera persona, pero lo que es una aventura o un reto es tratar de colocarse a sí mismo en la posición de una mujer para entender sus sentimientos, aspiraciones, felicidades y dolores, meterse en su piel, porque si consigo hacer esto entonces logro un gran hallazgo en el ambiente de las letras.”

Creo que después de La geometría del agua, La mujer que sueña en las murallas será una obra maestra en la vida del nuestro querido poeta Fernando Denis, porque no es solo un esfuerzo por parte del poeta varón de aproximarse y articular la voz femenina dándole la autoridad a una mujer hacerle hablar en la primera persona sino también es un intento de un self de comprender su otro, convirtiéndose a sí mismo en el otro.

Sería muy interesante para los críticos analizar este proceso de transformación de género en un ambiente literario de Fernando Denis, que cómo el poeta encarna una mujer en espíritu dentro del cuerpo de las letras. A mí me fascina este esfuerzo increíble de Fernando Denis, por eso quiero llevar este gran poeta -a este mago de las palabras-, a la India traduciéndole La mujer que sueña en las murallas al inglés y al hindi. ¡Ojalá! lo logremos tan pronto como sea posible, sería un gran placer para nosotros hospedar al gran poeta colombiano en mi lindo país. Pero, traducir a Denis es un trabajo difícil, porque traducir las palabras es fácil, pero las imágenes no. La poesía de Fernando Denis es un arte visual cerrado en un cuaderno y cuando lo abres, empieza a hablar contigo. Tiene un lenguaje divino. Cuando digo divino quiero decir sagrado.

¡Bueno! en cuanto hablamos del lenguaje de Denis, todo el mundo sabe que sus poemas se caracterizan por la sonoridad y la musicalidad. Antonio Caballero, un famoso periodista colombiano, dice que Fernando Denis es un poeta de ruido más que un poeta del sentido. No estoy de acuerdo con esa categorización de Caballero acerca de un poeta sin fronteras: para mí Denis es un poeta de sonoridad con sentido.

Paul Valéry (1871-1945) en la Universidad de Oxford en 1939, utilizo ejemplo de un péndulo para mostrar la relación entre poesía y pensamiento abstracto y la importancia de matrimonio entre los dos en la creación de un verso sonoro y sensible. Utilizo ese péndulo de Valéry para hablar cómo es la poesía de Fernando Denis: una amalgama o un conjunto de sonoridad y sentido. Imagino que durante la creación de un verso el péndulo poético del lenguaje de Fernando Denis va desde su propia sensación poética hacia alguna idea o sentimiento, y vuelve hacia algún recuerdo de la sensación y hacia la acción virtual que reproduciría esa sensación.

Ahora bien, lo que vemos es que este péndulo de sensación no solo posee una visualidad y sonoridad sino también un sentido porque este movimiento de péndulo es una oscilación poética entre el mundo real y surreal, lo que une la vida real de un poeta a sus pensamientos abstractos. O sea, el movimiento de este péndulo también puede simbolizar el movimiento del lector hacia los pensamientos abstractos del poeta y vuelve hacia un recuerdo o pensamiento abstracto suyo.

Toca decir acá que los pensamientos abstractos van más allá del sentido, pero no son sin sentido, aunque es posible que no tenga enseñanza alguna o un mensaje social, pero no podemos negar que son una representación subjetiva de un individuo en sentido profundo y filosófico. Hay que anotar, como dice Paul Valéry, un poeta de pensamiento abstracto coordina la mayor cantidad de partes o factores independientes: el sonido, el sentido, lo real y lo imaginario, la lógica, la sintaxis y la doble invención del fondo y de la forma… y todo ello por medio del lenguaje.

En mi opinión, Fernando Denis utiliza con nitidez y fineza el lenguaje para sacar una voz pura, ideal, capaz de comunicar sin debilidades, sin esfuerzo aparente, sin herir el oído y sin romper la esfera instantánea del universo poético. Veo el uso de metáforas y un lenguaje exagerado como una manera de experimentación del lenguaje hecho por Denis, con las muchas ganas de conocer o expresar lo desmesurado, lo que es abstracto, más allá de la lógica y el alcance del lenguaje humano.

En conclusión, quiero decir que hablar de Fernando Denis y su poesía es como entrar en un mar infinito, cada vez que uno entra encuentra algo, algo diferente, algo nuevo, algo maravilloso…. es un mar más allá del capricho de palabras y la inmensidad que pueda abarcar el lenguaje… es alguien a quien las palabras tratan de abarcar, pero no alcanzan a definirlo por completo. Por eso, empecé con el infinito, y ahora termino con el infinito… lo que es el infinito… la poesía de Fernando Denis…

SHRUTI AGNIHOTRI

Investigadora y traductora

Phd del Centre for Spanish, Portuguese

Italian and Latin American Studies

Jawaharlal Nehru University, New Delhi