Fiestas de Independencia 2018: así fue el lanzamiento en la Plaza de la Aduana

La lluvia que cayó en Cartagena en la tarde de este viernes no fue impedimento para que miles de locales y visitantes se dieran cita en la Plaza de la Aduana para el lanzamiento oficial de las Fiestas de la Independencia 2018.

Bajo el lema 'Resuena Cartagena', con música y la presentación de los grandes Lanceros de la Independencia, Norella Prada y Dixon Pérez, quienes recibieron oficialmente la lanza que los acredita como los nuevos héroes de las festividades de noviembre, arrancó a las 7:30 de la noche el lanzamiento de las Fiestas que se llenó de glamour y folclor con la presencia de los diferentes actores festivos, músicos, las hermosas candidatas al Reinado de Independencia y la corte real de 2017, encabezada por la actual soberana, Roysis González.

Seguido de esto, el alcalde (E) de Cartagena junto a su esposa y el director del IPCC, Iván Sanes, impusieron la banda a las 35 aspirantes al certamen local, la cual las acredita como representantes de sus barrios y corregimientos, dándoles la responsabilidad de dejar su nombre en alto.

La agrupación 'Sabrosura' de Boris García hizo su show, poniendo a bailar y cantar a los asistentes con música del recordado Joe Arroyo. Bailarines y una exquisita puesta en escena hicieron parte de la presentación que llenó de emoción y sabor el evento.

Charles King, Louis Tower, Mayte Montero, entre otros, pusieron el toque champetuo a la gran fiesta que, sin duda, marcó el inicio oficial de las Fiestas de la Independencia 2018.

Soneros de Camero siguieron con la cuota musical de folclor, mientras que José Alberto 'El Canario' deleitó con sus éxitos 'El molde', 'Señora', 'Debo confesar', 'Luna de miel', 'El temor me hizo perderte', 'A donde vayas', entre otras canciones que fueron coreadas, bailadas y aplaudidas por el público cartagenero.

Como era de esperarse, este artista de talla internacional regaló un gran show a los asistentes que se sorprendieron al verlo bajar del escenario y recorrer varios de los rincones de la Plaza de la Aduana para bailar y estar más cerca de sus fanáticos. ¡Definitivamente 'El canario' se sobró!.

El evento cerró con broche de oro y a ritmo de la champeta de Koffe el Kafetero, que siguió prendiendo la fiesta con temas reconocidos como 'Me voy', 'El Chicle', 'El avión', 'El tambor', entre otros.

¡LO MALO!

Aunque el lanzamiento puso a vibrar de emoción a los cartageneros por el desborde de música, color y tradición, hubo varias molestias por parte de las personas que estaban en la zona de 'Prensa', pues varios de los que ocupaban ese lugar no hacían parte de ningún medio de comunicación. Este tema se viene evidenciando desde años anteriores, por lo que para nadie es un secreto que siga sucediendo. ¡Más organización señores del IPCC!.

Por otro lado, en esta versión las reinas no tuvieron el protagonismo de años anteriores, pues la zona donde estaban ubicadas no era la más apropiada y se perdían entre la multitud de personas que estaban en la misma parte de 'Prensa'. Algunos asistentes afirmaron que les hizo falta la típica pasarela en tarima y más importancia ya que "no se sentían, ni mucho menos se veían".

Este es el primer evento oficial que marca el inicio de las Fiestas de la Independencia 2018, pues a partir del próximo viernes comienzan los preludios y las demás actividades de la agenda festiva, que al parecer, traerá muchas sorpresas. ¡Amanecerá y veremos!

Cortesía.