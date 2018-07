"Game of Thrones" con 22 nominaciones a los Premios Emmy

"Game of Thrones" encabezó el jueves la lista de nominados a los Premios Emmy, con 22 candidaturas que incluyeron a mejor serie de drama.

La saga de fantasía de HBO, ganadora de dos premios a mejor serie dramática, no participó en los Emmy el año pasado.



Ahora enfrenta una competencia formidable: "The Handmaid's Tale", la serie de ciencia ficción que se alzó con el galardón del año pasado, recibió 20 nominaciones, mientras que "Westworld" obtuvo 21.



"Atlanta" de Donald Glover es la comedia más postulada con 16 menciones. Competirá con las debutantes "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Barry", protagonizada por Bill Hader.



La reposición de "Roseanne", cancelada debido a un tuit racista de su estrella Roseanne Barr, solo consiguió una nominación en las categorías principales: a mejor actriz de reparto, para Laurie Metcalf.



La ceremonia de los Premios Emmy se transmitirá en vivo por NBC el 17 de septiembre, con Colin Jost y Michael Che de "Saturday Night Live" como anfitriones.