La recepción de García Márquez en el mundo literario bengalí

Arundhati Bhattacharya*

Especial para El Universal

Después de que salió publicado la traducción inglesa de Cien años de soledad, más precisamente en 1971, el profesor Manabendra Bandopadhay de la universidad de Jadavpur en Calcuta incluyó esta novela en el programa del Departamento de Literaturas Comparadas.

Esto fue el inicio de la gran ola garciamarquiana que una década después, tomaría por asalto e invadiría el mundo literario bengalí. Recuerdo claramente esa época. Empecé a estudiar en la Universidad cuatro años después de que García Márquez ganara el Premio Nobel. Nuestra universidad era un centro literario, además, al lado de ella se iba a un Café, llamado Coffe House, que era y sigue siendo todavía un centro muy importante de tertulias y encuentros literarios donde casi todos los intelectuales bengalíes se reúnen, gustan café, fuman y discuten de literatura, pintura, cine etc.

En esos encuentros García Márquez era el tema más importante y si alguien no sabía o no había leído nada suyo, no se le consideraba un intelectual de verdad. Así que los que aspiraban a serlo, tenían que leer sus obras como un requisito obligatorio y los pseudo-intelectuales también se veían obligados a hacerlo aunque no lo comprendieran bien ni se divirtieran. Márquez estaba de moda entonces en nuestro mundo cultural. Digo solo Márquez, porque para nosotros basta decir su apellido para referirse a García Márquez, pues existe solo un Márquez en nuestro mundo que es Gabo.

Esa ola garciamarquiana continúa. Tras su muerte un periódico de nuestro país escribió: “García Márquez wave grips Kolkata”, que significa que la ola de García Márquez ha agarrado a Calcuta. Nunca antes, en la historia de Facebook, se habían publicado tantos homenajes desde la India y la mayoría de ellos proviene de Bengala Occidental (un estado de la India, cuya capital es Calcuta). Durante esos días las librerías de Oxford y Starmark en Calcuta habían agotado sus libros porque recibían la petición diaria de entre 90 y 100 copias de cada obra por parte de los lectores.

Las revistas literarias comerciales y no-comerciales dedicaron sus publicaciones a García Márquez. Igualmente el año pasado, cuando todo el mundo estuvo celebrando los 50 años de la publicación de Cien años de soledad, se editaron las traducciones de sus obras al bengalí así como muchos ensayos dedicados a él y a su novela épica en varias revistas literarias tanto en Bengala como en Bangladesh. De hecho, tres de los 49 idiomas en que se ha traducido Cien años de soledad son indios, oficialmente son tres, pero existen algunas traducciones más, como por ejemplo la traducción bengalí, tamil, kannada etc. de India, fuera de las redes editoriales, hechas solo por la afición a la literatura, sin ningún interés financiero.

Es verdad que el Premio Nobel ayudó a difundir su fama hasta el lejano oriente, y lo que ha ganado el corazón de millones y millones de lectores, en mi inmenso país, es la magia de su escritura. Desde 1982 hasta hoy 34 autores han ganado este premio, mas ninguno de ellos ha tenido un impacto tan grande en nuestro mundo como él. Leer a García Márquez es como entrar en un palacio de arte con detalles minuciosos o saborear una flor que crece de manera gigantesca para revelar cada gránulo de su belleza. Los alfareros en India hacen las figuras de los dioses con terrón con mucho cuidado y cariño; del mismo modo este gran inventor de fábulas ha tejido sus historias maravillosas utilizando el amor, la incertidumbre y la soledad que nos ofrecen una nueva filosofía de la vida, “una nueva y arrasadora utopía de la vida” con la que soñamos del amor y de la felicidad en esta dura Tierra.

Antes de García Márquez, fue Pablo Neruda quien más influyó la poesía bengalí. Esto fue debido, sin duda, al ambiente comunista de Bengala: traducir los poemas de Neruda al bengalí era el proyecto de la organización anti-fascista de los autores y artistas de India después de la Segunda Guerra Mundial. Otra gran figura ha sido Octavio Paz, quien ha mostrado mucho interés en nuestra cultura y durante su estancia como embajador de México en India intentó crear un vínculo entre dos mundos que estaba limitado solo a un reducido número de intelectuales.

En los años 70 se publicó también la traducción de una antología de poesía moderna, titulada Ei swapno, ei gontobyo traducida por el profesor Manabendra Bandopadhay que permitió que leyéramos a los grandes poetas de este maravilloso continente como José Martí, Rubén Darío, Nicolás Guillen, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Víctor Jara entre otros. Nos estremeció el poder de sus palabras y no creo que me equivoque si digo que esta antología fue el comienzo de lo que ha permitido conocer a América Latina a fondo y que llegó a su clímax con García Márquez. Conocimos también a los grandes escritores como por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa entre otros y nos conmovió mucho la grandiosidad y la novedad de su escritora.

Pero García Márquez apareció como el mensajero de todo el continente y habló de tal manera que escuchamos la resonancia de su voz, la de esta América, la de la Otredad. La difícil experiencia colonial, la explotación por parte de las grandes potencias del mundo y el sufrimiento constante a que estamos sometidos los habitantes del Tercer Mundo nos impulsaron a bucear en la honda palabra de García Márquez, nos indujeron a recoger las perlas de su sabiduría. Por eso en la introducción de la traducción bengalí de Cien años de soledad publicada en Bangladesh, el escritor Hasan Ajijul Haq dice que “no es parecida a la realidad europea, sino que esta historia recién despierta del nuevo mundo de América Latina está muy cerca a la de nuestra experiencia colonial".

He aquí una clave – lo europeo. Igual que ustedes, tenemos una larga historia de herencia cultural europea. La transición de la edad media a la edad moderna ocurrió en nuestro país en el siglo XIX, en plena época colonial, y tuvo lugar principalmente en Calcuta por ser la capital de la colonia británica. El primer paso de esta transformación fue el aprendizaje del idioma inglés. A través de este hemos accedido al saber a la cultura, a las artes y al conocimiento científico europeo que llegó a impresionar tanto que lo considerábamos el mejor modelo del mundo y lo seguíamos a ciegas en el afán de la Modernidad. De hecho, en nuestra historia literaria existía solo la poesía, el género de la prosa en la literatura bengalí comenzó con la traducción de varios textos ingleses.

Nuestro primer novelista Bankim Chandra Chattopadhay escribió bajo la influencia directa del escritor británico Walter Scott.

Desde el sistema educativo hasta la Constitución de la India emancipada se puede encontrar la influencia europea que nos obligó a ver el mundo, incluso nuestro entorno, a través de sus espejos. Luego el modelo se desplazó hacia Estados Unidos. Ahora los jóvenes de India siguen a ciegas a la América anglófona, ven el mundo exactamente como nos lo muestran los poderosos, los dueños del mundo. Se ve a Colombia como la presenta Netflix, a través de las series Narcos, donde el héroe de esta tierra es Pablo Escobar, y si acaso aparece García Márquez solo por unos segundos, en un comentario superficial.

Sin embargo, la verdad es que esta modernidad o esta suerte de Renacimiento no alcanzó su plenitud ni abarcó a todas las esferas de la sociedad; por el contrario, fue patrocinada por los británicos parcial y limitadamente en exclusiva para las elites urbanas. Esta es la razón por la que el feudalismo todavía pervive activo en nuestra sociedad alimentando una creación hibrida que no nos permite volver a nuestra raíz ni tampoco avanzar hacia la libertad prometida por el idealismo moderno. A su vez el capitalismo igualmente desarrollado de manera incompleta e impuesta, introduce a cada individuo en la competencia agresiva del progreso y de la que no es posible escapar. Nos hallamos entonces en un laberinto donde se pierde el sentido del amor, de la bondad y de la solidaridad. Jibanananda Das, el poeta bengalí más importante después de Rabindranath Tagore, observando esta decadencia escribió:

“A su lado estaba la mujer, junto a ellos su hijo,

El amor y la esperanza - bajo la luz de la luna,

¿Ha visto algún fantasma? ¿Por qué se despertó?

O tal vez no dormía desde hace años

Ahora está durmiendo en la morgue.

¡Quizás deseaba tener este sueño!”

Esta realidad social del aislamiento y de la desesperanza ya ha predispuesto los requisitos previos de la soledad, así es que en cuanto los lectores bengalíes encontraron la épica de la soledad, no tardaron en identificarse. Se identificaron tanto que algunos literatos bengalíes han encontrado la similitud entre esta soledad y el concepto del sufrimiento eterno del ser humano del Budismo. Por el contrario, según algunos otros críticos, el tema central de la mayoría de sus obras no es la soledad sino el poder. García Márquez ha revelado el abuso de poder, la mentalidad fascista de los poderosos y la codicia ilimitada de controlar todo el mundo en sus varias obras, por ejemplo La Hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, entre otras. Se puede vislumbrar en ellas el reflejo de la vida indefensa y arruinada de la gente de cualquier tiempo y espacio ante este poder omnipotente.

Es verdad que hay diferencias fundamentales entre la colonización de la India y la de América Latina, la diferencia más destacada es temporal, cuando hacia 1767 los países latinoamericanos iniciaron su rebelión contra el imperio español, para nosotros, en India, empezaba apenas la etapa colonial. La duración fue de la mitad, a lo largo de 200 años; la dominación inglesa no alcanzó a ser tan devastante para aniquilar nuestra identidad cultural, debido también a nuestra infraestructura socio-política que impidió que los británicos lograron la destrucción total.

Durante la época pos-colonial tampoco nos confrontamos con las dictaduras brutales como ocurrió en los países de Latinoamérica. Al contrario, se redactó la constitución democrática bajo los ideales del Socialismo con el objetivo de reconstruir nuestro país. Mas en realidad, el poder político y económico lo tenía en sus manos la elite que compone la clase dominante. Así que la libertad política no liberó de verdad a los pobres de su miseria y el sistema capitalista introducido por los británicos, hizo que los ricos fueran más ricos mientras los pobres fueramos todavía más pobres. Fue así como comenzaron a acumularse la ira y la frustración entre las grandes masas de la población que al cabo de 20 años de la emancipación llevaron a la insurgencia naxalita contra el gobierno y el sistema burgués.

El 25 de mayo de 1967 en un pequeño pueblo de Bengala Occidental, llamado Naxalbari, los campesinos se rebelaron contra la opresión e intentaron ocupar su propia tierra, la policía les atacó y resultaron muertos nueve mujeres y dos niños y, desde allí comenzó la rebelión que se extendió de inmediato a otras partes del país bajo el liderazgo de los revolucionarios marxistas y maoístas de clase media y educada. ¡Qué casualidad maravillosa! Justo cuando en este hemisferio un joven con un bigote espeso, ojos cristalinos y mirada ensoñadora terminaba de escribir la historia de la civilización humana, desde la perspectiva de los vencidos, millones de gentes, especialmente los jóvenes educados en el otro hemisferio del mundo sacrificaban su vida para que la voz de los vencidos pudiera escucharse. Esta revolución comunista fue reprimida brutalmente por la policía e irónicamente el ministro del interior de entonces no era otro que Jyoti Basu, el famoso líder del partido comunista de India quien, unos años después, se convirtió en el jefe del gobierno comunista de Bengala Occidental y ocupó su puesto por 23 años consecutivos.

Cuando el Coronel Aureliano Buendía dice: “La única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho”, lo comprendemos perfectamente debido a nuestra experiencia histórica. El año pasado se cumplieron los 50 años de la revolución naxalita; me sorprendió descubrir que al igual que los macondianos olvidaron la masacre de la compañía bananera, en Bengala los monumentos hechos en la memoria de los mártires naxalitas han caído polvorosos, en el abismo del olvido colectivo.

Otro tema muy importante es el tiempo. Los orientales consideramos el tiempo cíclico, mientras para los occidentales la noción del tiempo es siempre lineal, siempre se dirige hacia el futuro, como si huyera con la flecha lanzada o según la fe cristiana o judía hacia la caída final. Al contrario, estamos regidos por el signo del eterno retorno. Dice un verso sanscrito: “chakravat paribartante dukhani cha sukhani cha”, que significa “la felicidad y la tristeza dan vuelta en la vida como una rueda.” Chakra que significa rueda, se refiere al tiempo.

En Cien años de soledad, lo repite incansablemente Úrsula, la gran matriarca de Macondo, el tiempo da vueltas en redondo, por lo que se repiten los mismos hechos. Al final de El amor en los tiempos de cólera cuando el capitán le pregunta a Florentino que hasta cuándo podían seguir ese “ir y venir del carajo”, Florentino le responde que toda la vida. Otra vez el tiempo gira como una rueda de ida y venida que da vueltas en la vida. Aunque el panorama en el que están situados sus cuentos y novelas, es distinto en muchos sentidos, es la similitud de la filosofía de vida que nos une con la aldea desconocida del Caribe colombiano.

De hecho, existen muchas similitudes entre Cien años de soledad y el Mahabharata, una de nuestras dos épicas; se puede comparar la construcción de la novela, la configuración de los personajes, la profundidad de la visión, la narración indiferente del creador y más, con esta épica. Por ejemplo, de la misma manera que Melquíades siendo protagonista clave de la novela escribe la historia de los Buendía, Krishna Dwaipayan Byasa, el creador de Mahabharata es a la vez un personaje muy importante.

Al igual que Úrsula, Satyabati y Kunti, dos mujeres importantes de esta épica, tienen las características matriarcales y aún estando bajo régimen patriarcal alrededor de ellas controlan todas las actividades. En Mahabharata existen numerosas pequeñas historias y leyendas integradas a la trama principal. Cien años de soledad tiene la misma construcción. Ambas obras terminan en una tragedia similar: la destrucción apocalíptica. Al final de Mahabharata todos los personajes principales mueren, bien por la guerra o por su propia voluntad. Casi todas las dinastías incluso la de Krishna el Dios acabaron porque ellos estaban predestinados a recibir condena por sus propios vicios.

Mahabharata y Ramayana fueron escritas en sanscrito, el idioma en el que fue escrito el manuscrito de Melquíades.Esto es el único lazo evidente entre García Márquez y nuestro país.

Pues, estas dos épicas y nuestras mitologías están llenas de historias mágicas, ocurren cosas sorprendentes, aparentemente inverosímiles. Voy a contar un cuento de nuestra mitología, es un poco largo, pero intento resumirlo en lo posible. Un chico que se llamaba Galava, quería hacer la ofrenda a su maestro después de terminar su estudio, dar la ofrenda al maestro era una costumbre en la antigua India. El maestro le pidió que le consiguiera ocho cientos caballos blancos con una oreja negra. Galava, el alumno empezó a buscarlos y acudió a un rey que no tenía esos caballos, pero le ofreció a su hija, una bellísima princesa, para que hiciera trueque con ella a cambio de los caballos. Galava se dirigió con ella a otro rey que sí, los tenía, pero eran solo doscientos, por eso llegaron a un acuerdo que el rey tendría un hijo con esa princesa a cambio de los caballos. La princesa tenía la gracia de volver a quedar virgen después de cada parto. Entonces Galava la llevó donde otro rey que tenía otros doscientos caballos e hizo el mismo negocio. Luego lo repitió con un tercer rey y así consiguió seiscientos. Entonces como ya era imposible encontrar a alguien que tuviera los caballos que le faltaban, fue donde su maestro y le ofreció 600 caballos y la princesa. Al ver lo guapa que era la princesa el maestro quedó contento. Unos años después el maestro decidió devolverla a su padre. El padre de ella pensó en volverla a casar. Los tres reyes quienes habían estado antes con ella querían tomarla como esposa. Pero ella decidió no casarse con nadie y se fue a vivir para siempre sola en una selva. Esta antigua princesa, creo que, contiene la semilla de la cándida Eréndira.

Así que no nos sorprendemos al leer las historias donde lo maravilloso convive con lo cotidiano, es la parte de nuestra tradición, con esta herencia cultural cruzamos fácilmente las fronteras y volamos hasta la tierra maravillosa del Caribe.

En Bangladesh la recepción de García Márquez es igual porque tenemos la misma herencia cultural.

Antes de nuestra independencia Bangladesh formaba parte de Bengala, gracias a los británicos que nos dividieron en dos, India y Pakistán, en cambio de nuestra independencia en 1947. Esta división que aún sangra es una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Al principio Bangladesh estuvo bajo Pakistán, se llamaba entonces Pakistán Oriental, luego logró su emancipación en 1971, estableció la nación independiente de Bangladesh y su lengua nacional es el bengalí. Pero la frontera política nunca ha podido escindir nuestro mundo literario.

La primera traducción al bengalí de Cien años de soledad se publicó en Bangladesh en 2000, hecha por G. H. Habib, pero del inglés. Luego desde español fue traducida por Anisujjaman en 2017. No hace falta decir que casi todas las obras importantes de García Márquez, excepto las obras periodísticas, ya las tenemos en nuestro idioma.

Además muchas de estas traducciones han sido reeditadas como La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, Memoria de mis putas tristes, etc. y se pueden encontrar diferentes versiones de la misma obra hechas por diferentes traductores. Hay, por ejemplo, tres traducciones de Cien años de soledad, dos en Bangladesh y una en Calcuta, cuatro traducciones de Memoria de mis putas tristes, dos en Calcuta y dos en Bangladesh, de El coronel y El otoño del patriarca – una en Calcuta y otra en Bangladesh, de La hojarasca – dos en Calcuta y una en Bangladesh y así con otros libros. En 2016 se publicó una colección de sus 22 entrevistas titulada Yo no vengo a decir un discurso.

Aparte de estos libros existen numerosas traducciones de sus cuentos, ensayos y entrevistas publicadas en las revistas literarias tanto en Bengala Occidental como en Bangladesh. Estas revistas no son comerciales y la fuerza que las empuja es la de la afinidad personal con la literatura de los editores. Existen más de cinco mil revistas así en Bengala y supongo que en Bangladesh el número sea mucho mayor. Incluso los periódicos y revistas comerciales se vuelcan por interés cuando hay grandes acontecimientos como su muerte o la celebración de los 50 años de Cien años de soledad.

Muchos escritores bengalíes importantes por ejemplo Nabarun Bhattacharya o Akhtarujjaman Ilias se han inspirado claramente en García Márquez. La extraordinaria capacidad de narración y el esplendor de la imaginación les han influido profundamente. Subhasree Das, la investigadora de la Universidad de Calcuta que trabajaba sobre Realismo Mágico, reveló en su libro titulado El Realismo Mágico y la literatura bengalí esta influencia poderosa en varias novelas del escritor bengalí Malay Roychowdhury, uno de los iniciadores del movimiento literario llamado “La Generación Hambrienta” durante los años 60 en Calcuta. Además del mundo literario las obras del insigne escritor de Aracataca forman parte de los cursos académicos tanto en las universidades como en las escuelas en las dos Bengalas. Por ejemplo, los cuentos, Un señor muy viejo con unas alas enormes y Un día de estos, ya fueron incluidos en el programa de los estudiantes del grado XIX-XII en Bengala Occidental. Todos los miembros del Comité del programa consideraron indiscutible incluirlos porque, según Aveek Majumder, el director de este Comité, García Márquez ya se ha convertido en el escritor bengalí de América Latina.

Es verdad que el entusiasmo excesivo por los grandes escritores y artistas no es nada nuevo para nosotros los bengalíes. Tenemos una larga tradición en recibir con los brazos abiertos los hitos literarios extranjeros. Los movimientos literarios europeos como el surrealismo, el expresionismo, el impresionismo, el existencialismo etc. han tenido gran influencia en nuestra literatura y arte. Luego cuando giramos la mirada del occidente a otras realidades, encontramos a Macondo, la aldea-mundo, donde se pueden sentar y mirarse cara a cara el Occidente y el Oriente y, volamos gracias a la magia garciamarquiana hasta el punto que conozco a gentes que aprenden español solo para leer Cien años de soledad en su lengua original. Así es el tamaño de su magia.

Para concluir digo que todavía existe un gran obstáculo para poder difundir aún más sus obras, y son los altos costos de los derechos de autor. Supongo que si se consiguieran con mayor facilidad de los derechos para la traducción, seria sencillo, y Gabriel García Márquez, el poeta de la vida, el cantor del amor, el atalaya de la justicia podría alcanzar, en la India y en todo el lejano Oriente, grandes multitudes de lectores. Y éstas, al impregnarse de su verbo y de su sabiduría, quizás tendrían esa segunda oportunidad sobre la tierra que le fuera negada a la irrepetible estirpe de los Buendía.

*Arundhati Bhattacharya: Es profesora, traductora y escritora de la India. Nació el 30 de mayo en 1968 en un pequeño pueblo, llamado Ranaghat, de Bengala y luego se trasladó a Calcuta para estudiar. Completó la Maestría en literatura bengalí en la Universidad de Calcuta en 1991. Más tarde empezó a aprender español e hizo la Maestría en español en la Universidad de Inglés y Lenguas Extranjeras en Hyderabad, India, en 2013. Comenzó su carrera como periodista independiente en varios periódicos y revistas. Después cambió a la enseñanza del español. Trabajaba como profesora del español en la Universidad de Bangalore y la Universidad de Doon, India. Traduce las obras literarias del español al bengalí, especialmente las obras de Gabriel García Márquez para varias revistas literarias de Bengala y Bangladesh. Se han publicado sus cinco libros de traducción, ensayos literarios y sus propios cuentos en la lengua bengalí.