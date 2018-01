Hay ecos de soñadores y pensadores

A los escritores hay que mirarlos profundamente a los ojos, escucharles sus silencios, y buscarlos más allá de sus conferencias de una hora. A veces es más productivo, tomarse un café con ellos. Logré entrevistar a muchos escritores invitados de Hay Festival Cartagena, incluso, a algunos que no había conocido solo por uno de sus libros, y a otros a los que he leído con más cuidado en el tiempo. Se requieren muchos amaneceres para leer libros como el que acabo de leer, rompiendo mis propios límites. Me refiero a El salvaje, de Guillermo Arriaga, 693 páginas, publicado por Alfaguara, que recomiendo como una de las novelas doblemente monumentales, singular en la forma de narrar, estructurar los capítulos e incluso convertir verdaderos silencios en una página en blanco. Arriaga logró viajar a todas las tribus humanas y a todas las culturas en su novela, en los intersticios de su historia. Hay una suma iluminada de conocimientos filosóficos, históricos, en esta novela que nos sorprende además por su ritmo narrativo, sus destellos inolvidables de poesía y filosofía.

***

Cartagena ha vivido gracias a Hay Festival 2018, cuatro días intensos, entre la imaginación, la reflexión y la creatividad, en distintas disciplinas como la narrativa de ficción, el periodismo, la investigación histórica, la filosofía, el humor, la música, el cine, y la música. Resuenan las voces de dos gigantes: el premio Nobel de Literatura sudafricano J. M. Coetzee, sereno, discreto, vegetariano y huidizo a las entrevistas, vestido de un gris profundo, compartió en Cartagena, sus visiones humanísticas que además defienden los derechos de los animales. Daniel Mordzinski tuvo el privilegio de sacarlo del hotel y llevarlo a Marbella, el mar tranquilo y de nubes despejadas, frente al hotel, un paisaje que se parece al mismo escritor, con una delgadez meditabunda, y una transparencia de cielo, con nubes claras. Hay en la mirada de Coetzee un profundo dolor del que descree de los desatinos de la globalización y la tecnificación humana. El ser humano asiste hoy a su propia soledad agigantada y al horror del don de la ubicuidad y al vacío de un mundo hiperinformado e igualmente vacío en humanidad.

***

Sorprende que sea un muchacho inglés, un pensador como Rutger Bregman, de menos de treinta años, el que haya pregonado en Cartagena el resurgimiento de las utopías para realistas. Bregman concedió una entrevista a El Universal que aún no hemos publicado, en el que afirma que “ser pobre no es carecer de principios y valores. Es sencillamente no tener dinero”, así que cree que los países y las sociedades que han padecido pobrezas materiales en el tiempo, aún pueden emprender con su desafío integral, el desafío de parar la pobreza material, y vivir para crecer como seres humanos. Entre más desigualdades, mayor corrupción. Entre más pobre se es, se tiende según él, a tener decisiones desacertadas.

***

El periodista y escritor venezolano Sergio Dahbar vino a participar en un debate sobre los retos del cine de América Latina, y defendió en Hay Festival película “El inca”, dirigida por Ignacio Castillo Cottin, que ha sido prohibida en Venezuela. En un diálogo sobre la crónica y el futuro del periodismo, reafirmó su certeza de que la realidad sigue siendo más compleja y superior a las ficciones de los novelistas. En uno de sus libros Sangre, dioses y mudanzas, cuenta la increíble historia de un español que compró un pueblo en Venezuela para erigir una camaronera, pero el mayor problema con la comunidad, fue el cementerio. Rodar a los muertos es un drama colectivo, y moverlos demasiado puede generar una rebelión de muertos.

***

Hay Festival es también plataforma de nuevos narradores, lectores y escritores. No solo a través del Concurso de Cuento promovido por RCN y Ministerio de Educación, sino también por los espacios que genera entre escritores y editores, y la apertura del Premio Jóvenes Talentos promovido por Librería Nacional y Editorial Planeta.

***

Dos grandes ensayistas y narradores colombianos deslumbraron en Hay Festival: Juan Gabriel Vásquez, Viajes con un mapa en blanco, y Enrique Serrano con ¿Por qué fracasa Colombia?. La tesis de Serrano, cuya erudición y sensibilidad lo llevaron a escribir dos libros magistrales como Marca de España o De parte de Dios, es que Colombia es una nación aún adolescente que no sabe qué es lo que quiere ser cuando sea grande.

***

Dos libros abordaron la tragedia de la guerra que ha vivido Colombia más allá de que se haya desarmado la más vieja de sus guerrillas: No hubo fiesta, de Alonso Salazar, el mismo de No nacimos pa semilla, y el ex constituyente y uno de los líderes de M-19: Otty Patiño Historia privada de la violencia, en la que entrevistó a descendientes de los tres bandos: el conservatismo, el liberalismo y la izquierda. Son dos libros que aportan a los debates de una nación tras su reconciliación y búsqueda de caminos de paz.

***

La música fue protagonista en Hay Festival: la presencia de Ana Belén y Víctor Manuel, Haydée Milanés, Andrés Cepeda, Hernán Villa, la banda The Suffers, entre otros. La música que se ha nutrido de la poesía en el caso del dúo español, y de la hija de Pablo Milanés, el cantautor colombiano Andrés Cepeda, autor del libro Mil canciones que cantarte, y Hernán Villa que ha bebido de las fuentes populares para defender su tesis de que “un mundo más corroncho es más feliz y menos complicado”.

***

La neurociencia nos reveló en esta versión de Hay Festival que no hay ningún dolor crónico que no pase por las emociones, según el neurólogo Jordi Montero. Cuando el que padece un dolor crónico lo recuerda, el cerebro recibe la señal de activarlo.

Fue un privilegio conocer y escuchar a Carlo Feltrinelli, el editor italiano, cuyo padre fundó la legendaria editorial que ha impactado en la cultura del mundo. Carlo trajo a Cartagena un libro que recomendamos: Senior Service, en la que cuenta la historia de su padre, y su trágico final que aún no se ha resuelto si fue un accidente, un atentado o una trampa.

***

El bailarín colombiano Fernando Montaño, conmovió hasta las lágrimas a la audiencia del Teatro Adolfo Mejía, contando su historia de superación personal frente a la adversidad y la pobreza. Es una de las estrellas del Royal Ballet de Londres. Puso de pie no solo a la reina Isabel, sino al mundo entero que ha tenido la oportunidad de verlo en escena.

***

Del escritor Salman Rusdhie y su nuevo libro La decadencia de Neron Golden, me referiré en una nueva oportunidad con mayor claridad y justicia.

El aventurero y explorador noruego Erling Kagge, nos concedió una entrevista sobre su libro El silencio en la era del ruido. Muy humano, sensible y profundo. También el silencio puede servir para construir, edificar pero también para herir y subestimar. El silencio de Kagge es el intersticio en el que el ser humano se integra a la naturaleza. Hay muchas otras sorpresas que quedan pendientes en este vuelo de pájaro.

Detrás de Hay Festival Cartagena hay una mujer menuda y visionaria, activa e insomne, cuya sonrisa ilumina los caminos de diez países: Cristina Fuentes, quien desde Londres borda los hilos del mundo.

El gran Sergio Ramírez

Sergio Ramírez (Nicaragua, 1940), el gran novelista, cuentista y columnista de opinión, recibirá el 23 de abril el Premio Cervantes de Literatura 2017. Está vinculado a Cartagena como cifra humana de la Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. A Hay Festival de Cartagena 2018 trajo una colección antológica de sus cuentos escritos en medio siglo. Confiesa que desde niño siente la música de la poesía de Rubén Darío que ha sido imprescindible en su formación como escritor. Pero también Ernesto Cardenal, su amigo poeta, le permitió dimensionar las nuevas formas de expresión de la poesía moderna. fue Vicepresidente de Nicaragua, bajo el gobierno de los sandinistas que derrocaron a Somoza, del cual el fue uno de los artífices. Nunca, ni en los momentos cruciales de la política, ha dejado de escribir ficciones, ni de escribir columnas de opinión sobre la realidad política y cultural del continente. Sergio Ramírez mantuvo con García Márquez una estrecha amistad y complicidad en ideas e iniciativas.

Epílogo

