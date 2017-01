"Hidden Figures" logra premio mayor de los SAG Awards

La comedia dramática de Fox "Hidden Figures" logró este domingo el premio mayor de los Screen Actors Guild (SAG) Awards, considerados un indicador de los Óscars.

Con los protagónicos de Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monae, "Hidden Figures" obtuvo el trofeo de desempeño extraordinario de un elenco en un filme, el equivalente de SAG al premio a mejor película de la Academia.

El galardón a la cinta de Theodore Melfi, que narra la historia de los matemáticos afroestadounidenses que ayudaron a la NASA a llevar a los primeros hombres al espacio, fue una sorpresa, pues todos los boletos apuntaban a "Manchester by the sea", de Kenneth Lonergan.



También derrotó al drama "Moonlight", a la comedia "Captain Fantastic" y a la historia de relaciones raciales "Fences".



Casey Affleck, estrella de "Manchester", nominado al Óscar como mejor actor, también fue desplazado, pues el SAG de la categoría recayó en Denzel Washington por "Fences".



Washington, de 62 años, con dos Óscars en su haber, también se impuso frente a Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y Ryan Gosling ("La La Land").



En la categoría de mejor actriz, ganó Emma Stone por "La La Land", el tributo de Damien Chazelle a la era de oro de las comedias musicales de Hollywood.



Los premios a las actuaciones de reparto fueron para Mahershala Ali por "Moonlight" y Viola Davis por "Fences."



En lo que respecta a la televisión, cinco series ostentaban tres nominaciones cada una: "The Crown" y "Stranger Things" de Netflix, "Game of Thrones" y "Westworld" de HBO, y "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" de FX.



Se impuso "The Crown", que sigue la peripecia de la posguerra de la familia real británica, con los premios a mejor actuación para John Lithgow y Claire Foy, mientras que "Stranger Things" obtuvo el premio a mejor elenco en una serie dramática.



La entrega de premios estuvo marcada por discursos denunciando el decreto del presidente Donald Trump que suspende temporalmente el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.



Julia Louis-Dreyfus, que logró su segundo premio SAG como actriz de comedia en "Veep" (su octavo trofeo en total), dedicó su discurso únicamente a Trump.



Dreyfus -cuyo padre huyó de la Francia ocupada por los nazis- dijo que amaba a Estados Unidos pero que odiaba sus defectos y que "esta prohibición migratoria es un defecto".



También se burló de la atención que prestó Trump a la concurrencia a su toma de posesión y a sus alegaciones de fraude electoral.



"Ya sea que los rusos piratearan o no los premiso SAG, miró al millón, o tal vez millón y medio de personas en esta habitación y afirmo que este premio es legítimo y que lo gané", afirmó.