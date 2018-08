"Hombre de dolores", de Alfonso Suárez

El artista lleva el río de la memoria de Mompox en su corazón y en sus pisadas.

Todo empezó siendo niño, cuando Alfonso fisgoneaba en los baúles de su casa, en su ciudad natal en Mompox, cerca a la Plaza de la Concepción.

Abrir el baúl fue entrar al siglo XIX: telas finísimas dormidas en noches de fiesta, zapatillas doradas, perfumes, postales, fotografías, que estremecieron su sensibilidad de artista.

Luego, con la misma curiosidad del fisgoneador de baúles, se asomó a ver la ceremonia de la Semana Santa de Mompox, el halo de santidad e incienso flotante entre los feligreses y peregrinos de aquel Jueves Santo, el rostro doliente del Nazareno casi a punto de parpadear entre las lágrimas de las rezanderas y la pasión y muerte pintada con aserrín y anilina en las manos de los niños sobre las estaciones del pueblo. Esos dos tiempos podrían sintetizar el espíritu de esta nuevo performance e instalación de Alfonso Suárez, pero los tiempos se abrazan en un solo aliento creativo: desde mucho antes de salir a escena, este artista se ha nutrido todo el tiempo de la esencia de las tradiciones mompoxinas, recreadas por la imaginación y el ingenio estético, en el que ha involucrado su ser, su cuerpo y su espíritu.

Se le recuerda en Cartagena por múltiples performances como Visitas y apariciones, sobre José Gregorio Hernández, Farota de la esmeralda, El ribereño, 100% frágil, Pesadillas de un hombre rana, entre otros.

Arte integral

Es un artista integral.

Alfonso integra en su obra la pintura, el diseño, el performance, el poema, diseña con sus propias manos, su propio escenario y su vestuario.

“Soy un hombre ribereño, de agua dulc. Nací, crecí y me nutrí y sigo bebiendo de las fuentes de Mompox. Todo mi arte viene de allí.

Las imágenes de Mompox siempre han estado vivas dentro de mí y me habitan en cada obra que realizo. Allí están seres que ya no están en este mundo, como Mario Alario Di Filippo. Es una memoria de tiempos reunidos, en la que danzan las farotas de Mompox. Para esta obra he forjado un tapete de más de tres metros, en la que aparece al centro la corona española sobre una tela de felpa en la que aparecen saurios amenazantes de esa corona. El nazareno que diseñé evoca a los nazarenos que vi en mi pueblo, pero es algo contemporáneo. La corona de espinas es de alambre de púas, y penden lágrimas de cristal”.

Epílogo

Vive intensamente con el ímpetu de una descarga emocional ante cada elemento que enriquece su obra.

Alfonso Suárez, de Mompox, es uno de los pioneros del performance en el Caribe, junto a Cheo Cruz, de Cartagena. Ha creado un universo personal que fluye en el río.

Este sábado

“Hombre de dolores”, performance e instalación artística de Alfonso Suárez, ganador de una convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura y la Escuela Taller de Cartagena, se presentará este sábado a las 5 de la tarde en el Museo de las Fortificaciones del Baluarte de Santa Catalina. Cuenta con el apoyo del Centro Cultural Cayena y la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac).

Las pisadas de Alfonso Suárez

Este artista nacido en Mompox, se formó con Álvaro Herazo en 1980 y bajo la tutela del Grupo 44 de Barranquilla —grupo de tendencia conceptual conformado por el mismo Herazo como líder, y Delfina Bernal, Víctor Sánchez, Eduardo Hernández y Fernando Cepeda—. Ha ganado varios premios como la mención de honor en el XXX Salón Anual de Artistas Colombianos (Museo Nacional, 1986); invitado de honor en la Bienal de Arte de Bogotá (1990), y la mención honorífica del X Salón de Arte Fotográfico Duchamp-Warhol (Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 1991). Obtuvo, así mismo, los primeros premios del VI Salón Regional de Artistas (Zona Caribe, 1993), el XXXV Salón Nacional de Artistas (1994, con la obra Visitas y apariciones), el VII y VIII Salón Regional de ArtistasZona Caribe (1995 y 1997). Cuenta con una veintena de exposiciones individuales y ha participado en más de cuarenta muestras colectivas entre salones nacionales, regionales, bienales y festivales en Colombia, Estados Unidos, España y Cuba.