Homenaje a Alberto Llerena en Festival de las Artes en Unibac

El destacado dramaturgo, actor y director escénico Alberto Llerena será homenajeado en el Festival de las Artes en Unibac este miércoles 23 de mayo, en el Salón Pierre Daguet, a las 6 y 30 de la tarde.

El conocido artista será exaltado por su aporte al teatro, junto al músico Pacho Fortich y la pintora Bibiana Vélez, quien además expondrá sus obras en el Salón Pierre Daguet.

Su pasión por las artes escénicas que empezó desde niño, lo ha llevado al teatro griego, inglés, la comedia francesa, todo Shakespeare, García Lorca, Ibsen, Moliere, lo básico, y el teatro cartagenero de Régulo Ahumada, Judith Porto, Jaime Díaz Quintero, Alberto Sierra, Luis Enrique Pachón, entre otros.

Alberto Llerena tiene la nostalgia de quien ha visto la ciudad dentro y fuera de los palcos del antiguo Teatro Heredia, hoy Adolfo Mejía.

“Desde mis nueve años vi pasar la vida de esta ciudad en ese teatro”, me dice. “Me gusta ver desde muy arriba todo lo que pasa en escena. Desde la platea no vemos a los actores de cuerpo entero”.

Desde que era un estudiante del Liceo de Bolívar, Alberto ya estaba poseído por el teatro. Su profesor de química Guillermo Puente descubrió que su alumno no estaba leyendo química sino una obra de teatro, oculta en los papeles de la clase.

“Mi clase es de química, pero yo te seguiré regalando libros de teatro”, le dijo su profesor, cuando supo que aquel era el destino de Alberto Llerena.

En la ceremonia de graduación de 1961, Llerena sorprendió a sus compañeros con su obra “Con la espalda al sol”, escrita por él, pero dirigida por Carlos Alíes. “Era una obra que ha desaprecido, pero trataba sobre el conflicto de la tierra y el drama social de los campesinos que siempre me ha preocupado”.

El teatro de Llerena

“Teatro”, es un libro excelente de Llerena que reúne seis obras dramáticas: “Pesadilla para un desván cualquiera”, “La carcajada del diablo”, “La visita”, “Malena de noche”, “Casa de muertos” y “Un extraño cadáver color malva”, obras del teatro del Caribe que pueden figurar por su calidad, en una antología del teatro colombiano.