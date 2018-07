Junot Díaz niega acusaciones

Junot Díaz se pronunció sobre las acusaciones en su contra de conducta sexual inapropiada.

El Boston Globe reportó que el autor ganador del Premio Pulitzer negó vehementemente las denuncias de mujeres que dicen que se comportó inadecuadamente con ellas.

Díaz dijo que no suena "como cualquier cosa en mi vida, cualquier cosa que sea yo".

La escritora Zinzi Clemmons y otras autoras han compartido recientemente historias sobre el comportamiento de Díaz. Clemmons dijo que Díaz la besó por la fuerza hace varios años; otras citaron ocasiones en las que se sintieron verbalmente agredidas.

Díaz ha dicho que asume la responsabilidad de sus acciones pasadas.

El autor sigue siendo docente y editor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Boston Review tras investigaciones separadas.

Uno de los principales editores del Boston Review dijo que las acusaciones contra Díaz no tenían "el tipo de severidad" que animó el movimiento #MeToo.

La huella del escritor

Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer por su novela La maravillosa vida breve de Óscar Wao , desconcertó a sus lectores en un artículo publicado en abril de 2018, Nueva York, en la que confesaba haber sido violado a sus ocho años.

“Sí, me ocurrió. Tenía ocho años cuando fui violado. Por una persona adulta en la que confiaba. Después de violarme, me dijo que tenía que volver al día siguiente porque si no ‘iba a tener problemas’. Y, porque estaba confuso y aterrorizado, volví y volví a ser violado. Nunca le dije a nadie lo que pasó, pero ahora te lo estoy contando a ti”

A su confesión, sobrevino poco después, la acusación en mayo, de la escritora Zinzi Clemmons, en un simposio de literatura en Sydney. La acusación se hizo delante del resto de escritores.

A esa acusación se han sumado otras.

El escritor dominicano residenciado en Nueva York, renunció a la presidencia del Pulitzer, luego de estas acusaciones.



Estuvo en Cartagena



El destacado escritor Junot Díaz, de 50 años, participó en Hay Festival de Cartagena en 2009.

Su obra narra el choque cultural de ser dominicano en Nueva York.