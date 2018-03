Kristen Wiig será Cheetah en “Wonder Woman 2”

Kristen Wiig hará el papel de villana en la próxima película de "Wonder Woman".

La directora Patty Jenkins anunció en Twitter el viernes que Wiig dará vida a la rival de la Mujer Maravilla, Cheetah, en la secuela sobre la superheroína.

Jenkins se expresó "deseosa de trabajar finalmente con una de mis favoritas" y muy emocionada por lo que tienen entre manos.

La estrella del filme, Gal Gadot, le dio a Wiig la bienvenida al elenco en un tuit posterior y agregó que "esto será MARAVILLoso".

So excited to confirm the most thrilling news. Yes! It’s true! So incredibly lucky to welcome the sensationally talented Kristen Wiig to our Wonder Woman family. Can't wait to finally work with one of my favorites. And SO excited by what we have planned. #Cheetah!!! @GalGadot pic.twitter.com/Gn0jICiIAH

— Patty Jenkins (@PattyJenks) 9 de marzo de 2018