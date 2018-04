La Boquilla se hace presente en Filbo 2018

Dentro del Pabellón Juvenil Colsubsidio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2018), que cuenta con un ambiente retrofuturista, hay un espacio especial para la Casa Museo del Pescador de La Boquilla.

Es un pueblo afrodescendiente, a orillas del mar Caribe en Cartagena, que desde hace algunos años viene trabajando en su cultura y sus raíces, en especial con todo el conocimiento de los pescadores ancestrales.

“La Casa Museo La Boquilla tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y las prácticas ancestrales, mediante encuentros con familia y la interacción con las nuevas generaciones a través de obras artísticas, para lograr un nuevo significado a los espacios y las prácticas ligadas a la pesca de uso ancestral de producción y sostenibilidad”, comentó Rodrigo González, Gestor Cultural de La Boquilla y uno de los creadores de la Casa Museo.

A través de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se busca lograr un reconocimiento a estas prácticas ancestrales, para dar a conocer el legado cultural de La Boquilla.

“Por más de un siglo fue una comunidad autosostenible, y nosotros como pescadores, tenemos hijos capacitados para ejercer cualquier profesión, no solo como pescadores, también para hacer parte de las políticas públicas del gobierno”, continuó González.

Hace algunos años obtuvieron un título colectivo que les ha permitido detener el desplazamiento generado por el desarrollo urbano, que “acaba con las costumbres y tradiciones de un pueblo afrodecendiente. Estamos blindados en ese aspecto”, recalcó.

La Casa Museo La Boquilla tiene como objetivo ser contadores de sus propias historias, para difundir sus historias de la manera que ellos creen que es la mejor. “No sólo hablamos del pasado, también del presente con el fin de construir un buen futuro para mantener, promover y difundir las raíces, costumbres y tradiciones”.

En el Museo, como en la muestra que presentan en el Pabellón Juvenil, se encuentran todo tipo de objetos que hacen parte de la cotidianidad de un pescador ancestral.

“Esto es importante porque los pescadores artesanales, no sólo en La Boquilla, se encuentra estigmatizados, porque la sociedad no acepta que lleven un estilo de vida diferente lejos de la tecnología. El pescador se conecta con la naturaleza, al saber de las mareas, la luna y los vientos, pero con ese estigma hace que los espacios para la pesca se cierren y nuestros hijos no quieran pescar”, finalizó González.

MÁQUINAS QUE NARRAN

Este año, el Pabellón Juvenil Colsubsidio lleva el título de ‘Máquinas que narran’, con recorridos retrofuturistas que buscan genera un constante diálogo de la Humanidad con las primeras máquinas y se entrelazan con la expectativa de una cuarta revolución industrial, en la que convergen tecnologías, saberes y lenguajes.

“‘Máquinas que narran’ es un concepto que surge de la novela de Ricardo Piglia, ‘La ciudad ausente’, que presenta como una maquina esta en un museo que se quiere apropiar de la memoria de las personas y contar una nueva versión de los hechos”, comentó Liliana Moreno, coordinadora general del Pabellón Juvenil Colsubsidio.

Para visitarlo, se crearon una serie de rutas de viaje, con relatos sobre creación con tecnologías análogas y digitales en un ambiente retrofuturista.

“Son unas rutas de viajes que van por el arte, la escritura y demás, para mostrar que es posible que las tecnologías convivan y que están hechas para poder seguir contando nuestras historias. Todo desde el remo, la canoa y el bahareque, son experimentaciones del ser humano, hasta las tablets”, continuó Liliana Moreno.

Los asistentes entrarán en contacto con una serie de máquinas, artefactos, dispositivos y objetos increíbles, algunos conocidos, otros nunca antes vistos: máquinas de escribir, la lámpara de Tesla, un tornamesa y diversidad de vinilos, reloj de engranajes, registradora, proyectores y cámaras de cine, cajas mágicas y de música, caleidoscopios, visores análogos, proyector de diapositivas y de acetatos, máquina de hologramas, una mujer de vidrio, entre otros.