La champeta cuenta historias

La champeta cuenta, canta, actúa y baila historias.

Ana Victoria Rodríguez Romero (Carmen de Bolívar, 1983), conocida como la Conse, estará con su Caravana Cultural de la Contadora de Historias, a las 3 de esta tarde en el Museo Histórico de Cartagena, compartiendo lo que sabe hacer: cantar y contar historias.

Ella recorre diversos escenarios de Cartagena y el Caribe colombiano, en su caravana artística. Es la voz de la canción “El desorden”, que recopila sonidos de los Montes de María, una producción en la que participó el músico Rodrigo Rodríguez Romero, pero a su vez, es la cuentera que desnuda las crudas realidades sociales y políticas de Cartagena.

Habla en una de sus historias de cómo se han ido robando a una ciudad, de cómo los despojos a los más pobres, aumenta la pirámide de las inmensas pobrezas y desigualdades, y es una dolorosa paradoja que nadie quiere nombrar, y mucho menos, contar. Ella asumió el reto como actriz, cantante y narradora. Fue descubierta por el empresario Moisés de la Cruz, y ha contado con el apoyo de periodistas destacados como José Orellano, José Joaquín Rincón y Juan Carlos Rueda.

La artista estará presente en el Conversatorio La Champeta vive, que se cumplirá este jueves 22 de marzo a las 3 de la tarde, en el Museo Histórico de Cartagena, y en la que además de historias contadas, habrá degustación de comida típica. Allí estarán los investigadores Nicolás Contreras y Dayro Barriosnuevos, y el pintor Javier Flórez.

"La música no estaba dentro de sus planes aunque creció en un ambiente musical. “Me decidí por el teatro porque sentí que era más fuerte en esa área, sin embargo, conocí a Moisés de la Cruz, la persona que me descubre como cantante... porque yo cantaba en mi casa, con mi familia, pero nunca lo proyecté profesionalmente, y empezamos todo el trabajo vocal, a conocer músicos. Le insistía que solo era actriz y él me decía: ‘no, tú también cantas’, y así, con el tiempo me fui convenciendo que también tengo el talento para cantar, y eso me fortalece como artista porque puedo enfocar el arte desde diferentes áreas”, contó a July Parra en Facetas de El Universal

"Dice que sus recuerdos de infancia son un contrapunto entre los Montes de María y Cartagena", le contó al periodista Gustavo Tatis.

"Allá en el Carmen de Bolívar quedó su casa de bahareque de sus abuelos, y el ambiente tenso de aquellos años tormentosos del conflicto armado, en los años noventa, en la que aparecían mensajes que amedrantaban a la población amenazándolos con que se fueran del pueblo. Se escuchaban por las noches y el amanecer el eco de las ráfagas. Muchos tuvieron que salir del pueblo. Sus padres se establecieron en Cartagena. A sus cinco años salió a cantar en un escenario, cuando estudiaba en el Colegio Fe y Alegría del barrio Las Gaviotas".

La Conse espera reunir las historias que recoge de sus viajes, en un libro de crónicas.

Sus historias se nutren de la herencia popular, el ingenio y la creatividad cotidiana.

Con su manager, Moisés de la Cruz, emprenderá pronto una travesía por varias ciudades del Caribe colombiano, que incluirá ciudades del Magdalena Grande, la Guajira, la casa de Gabriel García Márquez, entre otros. En esta caravana, participan artistas como el bailarín Lucho Jiménez, los cantantes de champeta Álvaro El Bárbaro, Manuel Lozano Kliee, el Colectivo Juan José Nieto, el músico Carlos Barraza, entre otros.