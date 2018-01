La estadounidense ganadora de un Óscar Dorothy Malone muere a los 92 años

La actriz Dorothy Malone, que ganó el Óscar a la mejor intérprete de reparto por la película "Written on the Wind" (1956), murió hoy a los 92 años en Dallas (Texas, EE.UU.).

Burt Shapiro, mánager de la artista, confirmó hoy el fallecimiento de Malone al medio especializado The Hollywood Reporter y detalló que la actriz, que brilló especialmente en la década de los 50, había estado enferma en los últimos tiempos.

Además de "Written on the Wind", que le dio la estatuilla de la Academia de Hollywood y en la que compartió créditos con Rock Hudson y Lauren Bacall, la filmografía de Malone incluye las cintas "The Big Sleep" (1946), "Artists and Models" (1955), "Man of a Thousand Faces" (1957), "The Tarnished Angels" (1957) o "Basic Instinct" (1992).

En la pequeña pantalla sobresalió en la serie "Peyton Place", que se emitió de 1964 a 1968.