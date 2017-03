La Fiesta de la cumbia, homenaje a Andrés Landero

Andrés Gregorio Guerra Landero era oriundo de San Jacinto, Bolívar.

Andrés Landero, como se dio a conocer, es una figura emblemática del folclor y se le atribuye el auge de la cumbia en América Latina y algunos países de Europa y Asia.

El Festival De la Cumbia le rinde homenaje después de 17 años de su deceso con conversatorios, encuentros musicales y un documental que se estrena el 25 de marzo, en el Teatro Adolfo Mejía.

Yeison Landero, nieto del homenajeado, participará, imprimiendo la cuota moderna en esta fiesta. “Mi abuelo fue el que me indujo en el camino de la música, él me enseñó a tocar las primeras notas de acordeón cuando yo estaba pequeño. Fui el único de mi familia al que le permitió tocar su instrumento más preciado, porque él era muy celoso con eso. Ahora siento que debo seguir su legado que, a propósito, algunos tíos, primos y otros miembros de mi familia han seguido”, cuenta Yeison.

El heredero arribará al escenario con la banda “Bazurto All Stars”. Estos grandes músicos se fusionaron para tocar música moderna inspirada en las melodías y canciones de Andrés Landero.

Por su parte, Juan Carlos Días trabajó durante más de tres años para recopilar testimonios de la vida personal y musical de Andrés Landero. Viajó a Argentina, México, Perú, entre otros países, para medir el impacto musical de este personaje. También recorrió toda Colombia para conocer las musas que inspiraron a este genio a componer. Todo esto dio como resultado la creación del documental ‘Landero, la tierra que canta’, que se estrenará en la primera edición de la Fiesta de la Cumbia.

“Este documental hace parte del homenaje a Landero, considerado el rey de la cumbia. Con esto se pretende resaltar y dar a conocer todo el trabajo que hizo por nuestro folclor y se le dé la importancia que merece este juglar.

“Además, queremos que la cumbia tenga la relevancia que le dan en otros países, es lamentable que aquí, en Cartagena, que es la cuna de este género, se esté perdiendo”, expresa Juan Carlos Díaz.

En esta fiesta folclórica también participarán sonideros de México y músicos argentinos.