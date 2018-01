La igualdad de género también es con los hombres

“No está escrito en ninguna parte cómo se debe ser mujer u hombre...Entonces, cualquiera puede decidir como quiere ser”.

Con esta y otras frases, Luis Daniel, Arnulfo y Lismarys tocaron las fibras de más de cien espectadores al contar sus experiencias de vida, donde se resaltó que la igualdad de género también es un tema de los hombres.

Lismarys arrancó la conversación indicando que la desigualdad entre niñas y niños comienza en la infancia. “Cuando estamos pequeños no dejan que los niños jueguen con muñecas y tampoco que las niñas juegen con los hombres. Desde allí se forma la barrera de roles que impide que, con el pasar de los años, hombres y mujeres puedan desarrollarse libremente”.

Luis Daniel, quien hace parte de un grupo de danza, contó que se ha sentido rechazado en muchas oraciones por sus amigos, quienes no lo aceptan y le hacen bromas simplemente porque no le gusta el fútbol, no tiene novia y prefiere dedicar su tiempo libre al baile. Arnulfo vive la misma situación, con la única diferencia de que él le gusta ver novelas, ayudar a sus padres con el oficio del hogar y leer libros.

Sin embargo, aunque se enfrentan diariamente a estos perjuicios, ambos coinciden con que ser hombre no es ser violento, y que barrer, trapear, leer libros, ver novelas y jugar con muñecas es cosa que puede hacer cualquier persona.

“Hacer lo que la gente diga es una de las cosas más difíciles de ser hombre. Nuestro mensaje tanto para mujeres y hombres es que no se dejen llevar por la sociedad, sean ustedes mismos y alcen su voz siempre que lo vean necesario.

“Ser hombre significa mucho más que mandar en la casa; creo que cuando decidimos cambiar ese estereotipo también podemos transformar nuestra sociedad. La mejor manera de ser hombre es ser yo mismo”, puntualizaron los chicos durante su intervención.

"Invito a todas las mujeres a decidir, a que muestren que también pueden y a no callar", agregó Lismarys.

Estos tres jóvenes de Sincerín- Bolívar, que sueñan con cambiar los paradigmas de género de la sociedad, hacen parte del programa ‘Campeonas y Campeones por el Cambio’ de la Fundación PLAN, que busca derribar las barreras de género y garantizar un futuro con las mismas oportunidades para niños y niñas.