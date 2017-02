"La La Land" triunfa en la entrega de los Bafta en Londres

La favorita comedia musical romántica "La La Land" triunfó el domingo en Londres en la entrega de las recompensas británicas de cine al ganar los Baftas para mejor película, mejor director a Damien Chazelle y mejor actriz a Emma Stone.

Tras ganar siete Globos de Oro y figurar como favorita con 14 nominaciones para los Oscar, "La La Land" encabezaba las nominaciones para los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas (Bafta, por sus siglas en inglés).

Esta historia de amor entre una aspirante a actriz y un músico de jazz, cantada y danzada por Emma Stone y Ryan Gosling y que ya ha recaudado 270 millones de dólares, se impuso a "Primer contacto", "Moonlight", "Manchester by the Sea" y "Yo, Daniel Blake".

El director de La La Land Damien Chazelle, de 32 años, ganó como mejor director a Ken Loach, Denis Villeneuve, Kenneth Lonergan y Tom Ford.

La estadounidense Emma Stone, protagonista de La La Land, obtuvo a su vez el Bafta de la mejor actriz ganándole a Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins"), Natalie Portman ("Jackie"), Amy Adams ("Primer contacto") y Emily Blunt ("La hija del tren").

El estadounidense Casey Affleck, hermano de Ben, ganó por su parte el premio para el mejor actor por su actuación en la película "Manchester by the Sea". Se impuso a Ryan Gosling (La La Land), Andrew Garfield (No matarás), Jake Gyllenhaal (Animales nocturnos) y Viggo Mortensen (Capitán fantástico).

Para el mejor segundo papel femenino, el galardón fue para Viola Davis en el drama estadounidense "Fences" de Denzel Washington frente Nicole Kidman (Lion), Naomie Harris (Moonlight), Hayley Squires ("Yo, Daniel Blake") y Michelle Williams ("Manchester by the Sea").

El premio al mejor segundo papel masculino fue para Dev Patel en "Lion", por su interpretación de Saroo, niño de Calcuta que perdió a su familia y fue adoptado Australia antes de regresar a sus orígenes. El actor británico se impuso a Jeff Bridges (Comancheria), Hugh Grant (Florence Foster Jenkins), Aaron Taylor-Johnson (Animales nocturnos) et Mahershala Ali (Moonlight)

"La La Land" también ganó el Bafta de la mejor música original, "Jackie" el del mejor vestuario y "Primer contacto" el del mejor sonido.

"No matarás" se llevó el Bafta del mejor montaje y el "Libro de la Jungla" el premio de efectos especiales. La mejor cinematografía fue para "Primer Contacto".

"Yo, Daniel Blake" de Ken Loach, que ganó la Palma de oro en Cannes en mayo pasado, obtuvo el Bafta del mejor filme británico y "El hijo de Saúl", del húngaro Laszlo Nemes, el premio de mejor filme extranjero.

El premio para documental fue obtenido por la estadounidense Ava Duvernay con "13º".

Se rindió también un homenaje a las estrellas fallecidas en el año, entre ellas a John Hurt. El más prestigioso premio de los Baftas, el Fellowship, para una carrera entera, se otorgó al director estadounidense Mel Brooks.

La ceremonia se llevó a cabo en el Royal Albert Hall en presencia del príncipe Guillermo y su esposa Catalina.