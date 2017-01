La Narciza tiene reina de las Fiestas del 20 de Enero en Sincelejo

Adriana Lucía Geneis Rojas, del barrio La Narciza, comuna 4, es la nueva Reina de las Fiestas del 20 de Enero 2017, escogida anoche en la Plaza Cultural de Majagual de Sincelejo.

El jurado calificador tuvo en cuenta el baile del fandango, parámetro de mayor puntaje y en donde la Reina se lució.

Adriana Geneis manifestó su alegría por este triunfo e indicó que está preparara para ser la embajadora de la tradición cultural de Sincelejo en cada uno de los espacios a donde tenga la oportunidad de participar, al igual que como representante de Sucre en el Reinado Nacional de la Ganadería, donde será la representante al ser designada recientemente por el Comité de Belleza de Sucre.

Como virreina fue escogida, Amis Moguea Carrascal, del barrio 17 de Septiembre, comuna No 6; Primera princesa, María Lorena Amador Anaya, del barrio Sevilla, comuna No 2; Segunda princesa, Angélica Arias Barboza, del barrio Camilo Torres, comuna No 2 y tercera princesa, Carmen Diart Mendoza, barrio Chacurí, comuna No 5.

La ceremonia de coronación contó con la participación del Ballet Folclórico de Sucre, y fue animado por diferentes agrupaciones musicales.

La nueva Reina del 20 de Enero y las finalistas recibirán diferentes premios de la organización de las festividades y patrocinadores.