“La nena”, la primera serie web de Dago García

Mientras que sus películas se siguen estrenando en las salas de cine del país y a la espera de la presentación de su serie con Netflix, ‘Siempre Bruja’, Dago García presenta su nueva serie con Caracol, ahora para web.

Se trata de ‘La nena’, que ya se encuentra disponible en Caracol Next, contando con un elenco encabezado por Yuri Vargas, Valentina Lizcano y Marcela Carvajal.

‘La Nena’ es la primera serie web producida por Caracol Televisión para Caracol Next, en la que se cuenta la historia de Jairo y Yolanda, una pareja de esposos que están a punto de separarse después de 30 años de matrimonio, pero antes de hacerlo, han decido que lo último que harán como pareja será conseguirle un esposo a la nena, su hija consentida.

Sin embargo, su objetivo se torna complicado dado que, aunque la nena es una mujer madura, es poco agraciada y su carácter no es llamativo.

La lista de candidatos, cuidadosamente escogidos y estudiados se va reduciendo dramáticamente en medio de citas fallidas y accidentes de la más absurda naturaleza.

“Hasta ahora he sido escritor y productor de televisión, cine y teatro, pero no me había asomado al mundo digital debido a cierta resistencia hacia las dramaturgias de condensación (poco tiempo para contar una historia). Sin embargo, toda resistencia esconde un desafío y un deseo. Estos dos sentimientos me impulsan a lanzarme a este formato con toda la intención que implica cualquier aventura: aprender y confrontarme con el oficio”, comentó Dago García.

Es una producción de siete capítulos donde Alejandro Gutiérrez es Jairo, el padre de familia, mecánico y con problemas en su matrimonio. Luego de ser un príncipe azul para Yolanda, su esposa, terminó convirtiéndose en una persona infiel y ahora le toca asumir la misión de conseguirle un novio a su hija, para poder separarse e irse con Astrid, su nuevo amor.

Jairo es sobre protector con su hija y, aunque sabe que es una mujer de pocas cualidades, no quiere dejarla con el primer hombre que quiera conquistarla.

La Nena Sierra es Yuri Vargas, una joven poco agraciada, pero muy coqueta, vanidosa y divertida. Ella se ha encargado de seguirle el juego a sus padres de encontrar pareja para pasar un buen rato y, sobre todo, para comer y tomar sin ninguna restricción, pues otra de sus características es ser una mujer interesada.

También estará en escena Valentina Lizcano, Astrid, quien es optimista y no teme meterse en grandes retos como conseguirle pareja a la nena. Gracias a su profesión de estilista y esteticista, la joven piensa ayudar a la hija de su novio para verse regia.

Además, está Marcela Carvajal, Yolanda, quien no tiene pelos en la lengua y, aunque ella es quien tiene la idea de conseguirle pareja a su hija, solo lo hace porque quiere librarse de ese chicharrón, como le dice a su esposo. Parece desinteresada y distante, pero está pendiente de cada uno de los movimientos de los que la rodean.