La Orquesta de Cámara de Múnich en Cartagena

A las 7 de esta noche se inaugura el Cartagena Festival Internacional de Música en el Teatro Adolfo Mejía, con la presencia estelar de Münchener Kammerorchester.

La gran orquesta de Múnich, con más de sesenta años de trayectoria, interpretará obras de Franz Joseph Haydn(1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwing van Beethoven (1770-1827).

En la primera parte del concierto, bajo la interpretación de la Münchener Kammerorchester y su director Clemens Schuldt, escucharemos de Haydn Sinfonía concertante en si bemol mayor Hob. 1:105 (Allegro/Andante/ Finale: allegro con spirito).

De Mozart: Sinfonía no. 40 en sol menor, K. 550 (Molto allegro/Andante/ Minuetto e trio: allegretto/ Finale: allegro assai).

En la segunda parte final del concierto estará la Münchener Kammerorchester con su director Clemens Schuldt y el pianista Rudolf Buchbinder.

Afinando criterios

La música que escucharemos en la primera noche forma parte del Estilo Clásico, que abarca desde 1750 a 1825, con los tres genios: Mozart, Haydn y Beethoven.

Europa se sumergió en la Antigüedad clásica y privilegió el estilo apolíneo (Apolo guió es ese sentido estético). “Las melodías cantadas por los campesinos austríacos tienen algo en común con las danzas de la corte”, dice Giovannu Bietti. La nobleza vienesa amante de la música protegió a los tres genios. Beethoven tuvo una pensión anual de sus protectores aristocráticos. Haydn sirvió al príncipe Esterházy.La obra de Mozart que escucharemos en sus cuatro movimientos se destaca por su “profundidad emocional, contraste y variedad que han hecho de esta una de las obras icónicas de la historia de la música”, señala Carolina Conti.

El director Clemen Schuldt

Clemens Schuldt nacido en Bremen, es un músico y magistral director alemán de 35 años, considerado uno de los mejores directores de orquesta de cámara en el mundo. Es uno de los innovadores intérpretes del repertorio germánico clásico y romántico. Ganó en Londres, el Donatella Flick Competition en el año 2010,y conduce regularmente la Schumann Camerata en Düsseldorf y la orquesta de la Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ha viajado por el mundo ofreciendo conciertos en Salzburgpo, Ginebra, rusia y Colombia. Después de recibir su diploma en violín, estudió dirección en Düsseldorf (bajo Rüdiger Bohn), Viena (bajo Mark Stringer) y Weimar (bajo Nicolas Pasquet). Como violinista ha actuado con la Gürzenich-Orchester Köln bajo la dirección de Markus Stenz y la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen bajo Paavo Järvi.

Ha trabajado junto a célebres directores como Sir Colin Davis, Valery Gergiev, Daniel Harding o Sir Simon Rattle y ser durante un año director asistente de la London Symphony Orchestra, Clemens Schuldt ha dirigido importantes orquestas internacionales como Philharmonia Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Bamberger Symphoniker, National Polish Radio Symphony Orchestra, Munich Chamber Orchestra, entre otras.

Asistió a Hermann Bäumer en la ópera de Osnabrück en una producción de Les Contes d’Hoffmann que dirigirá en 2011 y Rüdiger Bohn en el Festival de Música Contemporánea de Otoño de Varsovia .

En Cartagena

En Cartagena será el encargado de abrir el Cartagena Festival de Música, dirigiendo la Münchener Kammerorchester. Sí: En sus manos tiemblan los espíritus de la mejor música del siglo XVIII.

Once conciertos imprescindibles

Viernes. Concierto 5 de enero. 7 p.m. Teatro Adolfo Mejía. Con repetición el sábado a las 11 a.m. en el Teatro Adolfo Mejía.

Domingo. Concierto 7 de enero. 11 a.m. Capilla Santa Clara.

Domingo. Concierto 7 de enero. 7 p.m. Teatro Adolfo Mejía.

Lunes. Concierto 8 de enero. Capilla Santa Clara. 4 p.m.

Martes. Concierto 9 de enero. Capilla Santa Clara. 7 p.m.

Martes. Concierto 9 de enero. 7 p.m. Centro de Convenciones.

Miércoles. Concierto 10 de enero. Capilla Santa Teresa. 7 p.m.

Jueves. Concierto 11 de enero. Centro de Convenciones. 77 p.m.

Sábado. Concierto 13 de enero. Capilla Santa Clara. 11 a.m.

Sábado. Concierto 13 de enero. Centro de Convenciones. 7 p.m.

Domingo. Concierto 14 de enero. Teatro A. Mejía. 12 m.

Ruedas de prensa

A las 2 y 30 de es tarde en la Casa 1537 se cumplirá una rueda de prensa con el director Clemens Schuldt, quien tiene a su cargo la Münchener Kammerorchester.

Sábado: 2 Y 30. Rueda de prensa en Casa 1537 con Nelson Freire.

Domingo: 9:40 a.m. Casa 1537. Conferencia concierto a cargo de Giovanni Bietti.