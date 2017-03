La otra película de la paz

La película estaba ocurriendo de manera excepcional, antes de inaugurarse Ficci 2017, en el auditorio del Centro de Convenciones de Cartagena. Muy cerca, estaban como espectadores del documental El silencio de los fusiles, de Natalia Orozco, que inauguró el festival, el presidente Juan Manuel Santos, el gran negociador de paz Humberto de la Calle Lombana y su esposa, el ex guerrillero Pastor Alape y su esposa, y otros miembros del movimiento guerrillero más viejo del mundo que hasta ayer miércoles iniciaron el protocolo final de dejar las armas y empezar un nuevo destino político sin armas. Aquello no podía ser una coincidencia histórica. El presidente llegó después de las ocho de la noche y fue recibido con honores, no solo como presidente sino como Premio Nobel de Paz. En los últimos siete años, es el invitado de apertura del festival de cine de Cartagena, pero anoche dijo el discurso del primer festival que él mismo llamó “Festival de la paz”. Contó que si no hubiera sido periodista o presidente, tal vez sería guionista de cine. Y su película sería la misma en la que ha estado embarcado en más de cuatro años de negociaciones en La Habana, que culminaron con el día histórico del desarme. Pero esa película no la protagoniza él sino todo el pueblo colombiano. Y la dirección, producción y rodaje corre por cuenta de todo el país. El documental de Natalia Orozco sintetiza momentos claves de estos cuatro años de negociaciones, y logra ser un documento equilibrado de la historia del conflicto armado en Colombia, con más de medio siglo. Su cámara tuvo el privilegio de meterse en el espíritu de tensión, desconfianza, encuentros y desencuentros de los dos bandos sentados en La Habana: el gobierno y la guerrilla. Una sentencia de Humberto de la Calle podría resumir la hazaña de este hito histórico: No estamos aquí patra que piensen como nosotros, sino para que defienden sus propias convicciones, y aprendamos a vivir sin armas. El documental muestra ese metamorfosis interna aún en proceso en todos los colombianos, de transformar el desarme físico en desarme de conciencia. El trabajo de Natalia Orozco tiene el rigor de una investigadora que descubre elementos esenciales de la humanidad de los dos bandos en conflicto, sin juzgarlos ni estereotiparlos. El presidente Santos hizo tangible un consejo de Nelson Mandela en cuatro caminos en busca de paz: o dejar las cosas como estaban, ser duro, guerrerista, y extremista con el enemigo, atacarlo o buscar el diálogo, negociar con consesiones arriesgadas. O aflojar la cuerda buscando el equilibrio entre dos fuerzas contrarias, o tensarla hasta quebrarla, y seguir con el río de sangre. El ingrediente novedoso del documental es la voz en primera persona de la autora que va contando sus impresiones sin dejarse permear por ninguna ideología. Y solo dejando que los testimonios y las imágenes: ahora el malecón de La Habana con sus golpes de olas contra las piedras en momentos tensos del diálogo, o los atardeceres habaneros, o las escenas de los guerrilleros que aún estaban en la selva esperando la señal del desarme.La cámara capta los semblantes de incertidumbre y sorpresa: ¿Qué pasará con nuestras vidas? Pero también revela las contradicciones vividas dentro del gobierno entre 2010 y 2016, tras el riesgoso camino de encontrar no una paz episódica sino la paz para todo el país. El postconflicto no es la ausencia de conflictos sino una nueva forma de conflictos que restauran heridas del pasado. El documental se cierra con el anuncio del Premio Nobel de Paz a Santos. Al final, el público salió a felicitar a su directora y a los actores allí presentes, sentados frente a la otra película de la paz en Colombia.