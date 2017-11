La sabia serenidad de Juan José Hoyos

El Premio de Periodismo Simón Bolívar 2017, en la Categoría Premio a la Vida y obra de un Periodista, fue concedido al gran cronista y escritor Juan José Hoyos (Medellín, 1953), quien ha consagrado más de cuarenta años a un oficio que considera “el más bello del mundo”.

A Juan José Hoyos hay que leerlo integralmente como el gran maestro de periodismo, como investigador de la historia del periodismo y como novelista.

Es el analista, compilador y prologuista de un libro clave que todo periodista debe leer: “La pasión de contar. El periodismo narrativo en Colombia 1638-2000”, que reúne una selección de las mejores crónicas publicadas en el país en casi tres siglos. Es un libro excelso e iluminador.

Es autor de libros de reportaje de largo aliento como “Sentir que es un soplo la vida”; “El oro y la sangre”, Premio Nacional de Periodismo Germán Arciniegas 1994; “Un pionero del reportaje en Colombia. Francisco de Paula Muñoz y El crimen de Aguacatal”, “Viendo caer las flores de los guayacanes” y “El libro de la vida”.

Es autor de las novelas: “Tuyo es mi corazón” y “El cielo que perdimos”. Los ensayos “Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el periodismo”.

Al recibir el premio, recordó sus inicios y privilegió la serena contemplación del que escucha, a la velocidad del que en la prisa no escucha el corazón de sus semejantes. “La velocidad nos marea”.

“Cuando volví al periodismo me di cuenta de que nuestro oficio había cambiado no solo con la radio y la televisión, sino sobre todo con Internet. Ya no importaba contar historias, sino escribir noticias a una velocidad de vértigo”, precisó.

“En un país como el nuestro, hundido en un conflicto social y armado tan complejo, la velocidad es uno de los peores obstáculos para encontrar la verdad, razón de ser de nuestro oficio. La velocidad nos hace informar de la matanza de hoy olvidando la de ayer. Nos obliga a renunciar a la memoria, la única que puede explicarnos el presente”.

Fue Albert Camus quien declaró que el periodismo es el oficio más bello del mundo, frase replicada por nuestro Nobel de Literatura. El periodista en la visión de Juan José, “es la voz de la humanidad que no puede hablar en voz alta”.

No hay buena crónica que no pase por el corazón del prójimo.