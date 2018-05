La sierra nevada y la música son mi renacer: Naty Botero

La artista Naty Botero vuelve a los escenarios, esta vez con su álbum doble 'IN/DIOS - IN/LOVE’ con el cual rinde tributo a la Sierra Nevada de Santa Marta.

El quinto trabajo discográfico de la artista fue lanzado en un volumen 1 a finales de 2017 con 'IN/DIOS', del cual hacen parte canciones como '11-11' y 'Diferente', en el que se exalta a los indígenas de La Sierra, y de quien -dice Naty- ha aprendido lecciones de vida como el entendimiento de sus raíces ancestrales.

Ahora, Naty Botero lanza el volumen 2 denominado 'IN/LOVE' que saldrá a la venta el próximo 25 de mayo. En esta oportunidad la artista hace homenajea a la vida desde “una apología al renacer desde el alma”.

En entrevista con COLPRENSA la artista paisa da dos adelantos, el primero de ellos ‘Rompe’, un fuerte y contundente tema junto a Cata Pirata, una de las artistas sudafricanas más importantes del momento, vocalista de la reconocida banda Skip & Die. El segundo ‘Lloré de felicidad' una champeta al lado de Charles King, una mezcla entre sonidos africanos y ritmos de la costa atlántica colombiana cuyo vídeo se filmó en la más reciente edición del Carnaval de Barranquilla.

-En 2013 lanzó ‘Coraje’ y en 2016 ‘Mi esencia’, solo para México. Ha pasado el tiempo… ¿cómo se siente?

Estoy súper emocionada con él. Es una muy buena introducción a lo que se viene porque esto es un abrebocas muy alegre, 'Llore de felicidad’ es la versión triste de cuando uno termina con el novio y toda esa vaina que llega con eso.

‘Rompe' es cuando superas la tusa y te vas con tus amigas de parranda, te das cuenta que las mujeres son lo máximo, y que la fuerza de ser independiente te empodera.

-¿Cuál ha sido el proceso del álbum?

Lo grabamos en Inca en la Sierra Nevada de Santa Marta y fue espectacular tener un estudio que se conecte con la naturaleza, donde salías y los pájaros llegaban a ti.

Todo el tiempo mientras estuvimos haciendo el álbum hubo un niño Arhuaco encantado con las canciones y la idea de aprender música, entonces era la unión de dos mundos: la tierra con la música moderna y el lograr un equilibrio que trasmitiera un mensaje sobre la naturaleza, el cuidado, la reforestación y preservación de los lugares sagrados por nuestros indígenas.

-Para ‘Llore de felicidad’ hubo una colaboración con Charles King, ¿cómo fue esto?

King es un súper artista, amigo y personaje con el que siempre quise trabajar por su alegría e irreverencia y conectamos mucho en eso, no hay criterios en su música y eso fue grandioso además de tener cosas sexys.

Con él se pueden hablar de muchas cosas y eso me dio confianza, entonces cuando la canción nació en lo primero que pensé fue en King, la canción se compuso en 15 minutos, una sola grabación, me metí al estudio y de una, esa fue la voz que quedó.

Con esa canción saqué toda la carga que tenía después de una relación que no fue bien y lo hice, esto es una melodía de limpieza emocional, que lo mismo pasa en el carnaval un mes antes porque es cuando el invierno se va y empieza la primavera para la transformación emocional y así poder estar tranquilos después, y que más que con él que también es irreverente y al final en el video se siente la vibra de lo que queríamos transmitir qué es pura alegría y locura y de alguna manera una catarsis de dolor que se transforma en pureza.

-Hace 8 años está viviendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿qué evolución ha tenido la Naty de antes vs la de ahora?

Los temas son mucho más extensos, antes era una niña que hablaba de lo que le sucedía y básicamente era sobre conocer hombres maravillosos y se enamoraba, la típica historia, y el poder irme a vivir a la Sierra Nevada me hizo darme cuenta de que Colombia es un gran país con una profundidad espectacular que va desde naturaleza hasta indígenas y que tenemos que ser agentes de cambio.

En la Sierra exploré su música ancestral, cumbias, vallenato pop, entonces eso me hizo crecer en ritmos y géneros llevándome a evolucionar y renacer.

-¿Volverá a vivir a la Sierra Nevada?

En el momento estoy viviendo en Bogotá por el lanzamiento del álbum, entonces pienso que ya fui y conocí pero mi vida la quiero llevar otra vez en los escenarios, quiero volver a cantar, retomar todo lo que ha sido mi carrera como cantante y como agente de cambio, pienso que aquí puedo hacer muchas más cosas… llevar gente para que conozcan que entiendan lo que está pasando, cómo podemos ayudar y sembrar árboles y de qué trata la Sierra Nevada para proteger tanto a la naturaleza como a sus indígenas y sus milenarias tradiciones.

-Esto es como un renacer...

Ha sido de mucho entendimiento, de darme cuenta y creer que la Sierra y la música son mi renacer, de allá me traje muchas cosas porque es un lugar de silencio conectado con la naturaleza, mar y pájaros, todo lo que es el amor por la naturaleza y ahora soy una mujer con muchos más temas por divulgar y enseñar lo que me lleva a empoderarme y ayudar a la gente.

-¿Cuál es su mensaje para los seguidores?

Que compren el disco doble, lo disfruten y se sientan identificados. El mensaje es fortalecerse a uno mismo y a los demás que es lo que más importa en este mundo y saber que las cosas tienen que pasar en su tiempo porque todos estamos para crecer y de mi parte devolverle a la Sierra Nevada un poco de todo lo que me ha dado.