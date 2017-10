La tradición continúa tirando pase

Milagro Guerrero Orozco, Mayerlin Contreras Herrera y Yulianis Martínez Morelos tienen en común el haber nacido en el corregimiento de Pasacaballos, estar en el mismo curso y colegio, el amor por el baile y la dedicación por sus estudios. La vida les ha permitido compartir espacios de crecimiento, en los que además de derrochar su talento, han tejido entre ellas lazos de amistad y construido un espíritu de liderazgo.

Hace ocho años, ingresaron al programa ‘Tirando pase’, una iniciativa de la Fundación Mamonal que es posible con el apoyo del sector privado, específicamente de la empresa Dow, en la Institución Educativa José María Córdoba, donde estas tres jóvenes cursan sus estudios. En el marco de este programa, niños y niñas se forman en danza, en jornada contraria a la escolar, con el objetivo de que encuentren un espacio valioso en el que se sientan felices, aprendan y quieran permanecer en la escuela. ‘Tirando pase’ cuenta actualmente con el direccionamiento artístico de la Corporación Atabaques.

Milagro, Mayerlin y Yulianis han crecido tirando pases, danzando en importantes escenarios, rescatando la cultura propia de este corregimiento de Cartagena, en donde el folclor y la música corren por la sangre de sus habitantes.

“Tirando pase está en mi corazón y en el de mi familia, estoy muy agradecida con quienes han apoyado nuestros sueños, creo firmemente en que el baile vuelve a los jóvenes soñadores y capaces”, dice Yulianis Martínez, quien entre risas asegura estar bailando desde que era una bebé. Hoy tiene 15 años y cursa noveno grado.

Yulianis hace parte del grupo de 75 niños y niñas activos en el programa en la Institución Educativa José María Córdoba. “Los chicos están en un proceso formativo integral permanente que incide en su desempeño académico, con especial énfasis en el desarrollo de competencias del ser y competencias básicas. A través de la implementación de estrategias enfocadas en la promoción de la formación en danza y música tradicional, bajo un modelo de acompañamiento social y pedagógico, que vincula a la familia y la escuela como principales escenarios de encuentro y relación, unimos esfuerzos para que ellos reconozcan como valioso este espacio y quieran estar en él”, menciona Alejandra Espinosa Harris, directora de la Fundación Mamonal.

Para Milagro Guerrero Orozco, de 14 años, el ensayar y presentarse en diferentes escenarios, el hacer parte de ‘Tirando pase’, se ha ido convirtiendo en un “estilo de vida”. “En casi todos mis recuerdos está el baile, ha sido una motivación, es algo que disfruto y aprovecho al máximo. Mi familia es feliz al verme bailar y ganar premios, piensa que son espacios en los que puedo formarme integralmente”, dice esta joven estudiante de la IE José María Córdoba.

Invitados especiales

El reconocimiento que han ganado los niños y niñas que participan en ‘Tirando pase’ ha traspasado fronteras. Constantemente son invitados a participar en diferentes eventos culturales no solo en Cartagena, sino también en poblaciones cercanas. Recientemente, participaron en el XXVIII Festival de Tambores de San Basilio de Palenque.

“Es emocionante estar en Palenque, creo que ‘Tirando pase’ me ha ayudado a abrir mi mente, he conocido nuevos lugares y su cultura. Creo que los jóvenes necesitan espacios y apoyo, más oportunidades. A mí no solo me ha permitido demostrar mi amor por el baile sino que me ha ayudado a ser una mejor estudiante”, cuenta Mayerlin Contreras Herrera, de 14 años.

Otro escenario en el que se han presentado, ocupando primeros lugares, es el Festival Escolar de Música Folclórica y Danza Contemporánea en homenaje al poeta, escritor y ensayista Jorge García Usta. El desfile estudiantil que se realiza en el marco de las Fiestas de la Independencia de Cartagena también ha sido testigo del talento de este grupo de niños, niñas y jóvenes de Pasacaballos que integran ‘Tirando pase’.

“Recuerdo mucho cuando en el Festival Jorge García Usta, del año 2013, ganamos el primer lugar en la categoría infantil en danza tradicional. Nuestra presentación se llamó Danza de los pájaros”, menciona Mayerlin Contreras con una gran sonrisa, como reviviendo en su mente cada paso de ese montaje que los llevó a arrancar innumerables aplausos del público que se apostó en el Coliseo Norton Madrid.

Que la tradición permanezca

Para estas tres jóvenes de Pasacaballos es un orgullo sumar granitos de arena para que la tradición de su corregimiento continúe viva y no quieren dejarla perder. Con polleras, turbantes y maquillajes coloridos siempre están dispuestas a brindarle una sonrisa al público. En la sangre y en su piel llevan impregnado el sabor.

Cada ritmo que bailan, desde un bullerengue, música folclórica tradicional hasta la popular champeta, en cada paso dejan su alma.

“Como jóvenes queremos decirle a la juventud, en especial a la de Pasacaballos, que vemos muchos embarazos a temprana edad, niñas y niños que están sin estudiar, es realmente triste. A nosotras el baile nos ha ayudado a alcanzar metas porque sí es posible tener un mejor futuro”, menciona Mayerlin.

OPINIONES

Los padres también hacen parte de ‘Tirando pase’, ellos han sido fieles testigos del crecimiento educativo y personal de sus hijos. Beatriz Herrera Paternina es una madre enamorada de su hija Mayerlin, y se siente orgullosa de ella y del proceso que ha vivido en este tiempo en el proyecto.

“Aún recuerdo llevar de la mano a mi niña a sus primeras prácticas, en ese tiempo no comprendía mucho el alcance del proyecto, pero afortunadamente a la niña le gustaba mucho, me insistió y me convenció de quedarse en ‘Tirando pase’, de no haberlo hecho estaría muy arrepentida. ‘Tirando pase’ es un nombre muy conocido en mi hogar, mi hija ha crecido con él y he visto cómo cada día sus sueños crecen. La pequeña niña se me creció, y hoy es una jovencita dotada de talentos. De la familia ella es la más extrovertida y feliz, estoy segura que es el resultado del bello proceso por el que hemos tenido que pasar”, menciona Beatriz Herrera.

“La sensibilidad, hermandad, amistad, y responsabilidad son algunos de los valores que los niños desarrollan en su paso por ‘Tirando pase’. También se ven significativos resultados en su rendimiento académico y disciplinario, sus notas son mejores y su comportamiento es bueno, escuchan más y el colegio se les ha convertido en su segundo hogar”, destaca Patricia Martínez Gueto, coordinadora de la IE María José Córdoba de Pasacaballos, quien además resalta la motivación de los niños y niñas, quienes se ven muy interesados en asistir a las clases.