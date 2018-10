La verdadera historia detrás de los Lanceros de la Independencia

Alegría, color, música, historia y tradición, son los atributos que mejor describen a los grandes Lanceros de la Independencia de Cartagena.

Algunos los llaman héroes, otros actores festivos y los más osados los catalogan como aquellos personajes emblemáticos que velan por la preservación de las tradiciones novembrinas. Sin embargo, detrás de este dúo, conformado por una mujer y un hombre, hay todo un bagaje histórico y cultural que muchos desconocen.

Los Lanceros nacen de la necesidad de crear una figura revitalizadora del proceso festivo de noviembre. Son las autoridades festivas que encarnan un homenaje a aquellos hombres y mujeres que lucharon por consagrar la independencia de la ciudad.

Estos íconos del Corralito de Piedra llevan consigo la lanza de la proclamación, que en 1811, año de Independencia de Cartagena, era utilizada como arma de defensa, pero hoy se viste de plumas, alegría, colores, fantasía, tambores y elementos que llevan un mensaje festivo a la población.

Pese a que desde 2006, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena en conjunto con gestores culturales han trabajado en la recuperación y reconocimiento de la figura del Lancero como uno de los principales personajes de las Fiestas de Independencia, todavía hay mucha tela por cortar para que estos emblemáticos héroes logren su objetivo: “Ser íconos que identifiquen dentro y fuera del país a las festividades del 11 de noviembre”.

Pero, ¿cómo los escogen?, ¿cuáles son los requisitos para ser Lancero?, ¿de dónde viene ese querer ser Lancero?, son algunos de los interrogantes que están en la retina de la comunidad, que desconoce la existencia de estos personajes festivos.

El Universal dialogó con varios de estos gestores culturales y fueron ellos mismos los que nos contaron el proceso de ser Lancero de la Independencia y el significado que tiene este título, con el fin de que a pocos meses de realizarse las fiestas, Cartagena conozca la historia detrás de esta importante figura.

¿CÓMO SON ESCOGIDOS?

Irma Jiménez Alvear y Michi Sarmiento, fueron los primeros Lanceros escogidos por decreto en 2006, responsables de llevar sobre sus hombros la memoria de la Independencia de Cartagena. A partir del año siguiente el modelo de escogencia cambió y son las diferentes áreas culturales (música, danza, arte, entre otros) las encargadas de postular a sus representantes.

“Postulan a 2 personas por cada área (hombre y mujer), esos candidatos dan a conocer su interés por llevar el título a los representantes de cada área cultural que conforma la ciudad, quienes finalmente votan y los participantes con mayor número de votos se convierten en los nuevos Lanceros de la Independencia”, explicó Lester González, Lancero 2016 y gestor festivo.

A diferencia de lo que muchos piensan, estos candidatos no son los que eligen ser Lanceros, ellos, de acuerdo a su hoja de vida, el trabajo cultural visionado a las fiestas, la labor por lo menos durante 15 años afín al proceso festivo de la ciudad, la capacidad de expresión y disposición para promover y participar de disfraces, música, baile, cabildos, desfiles, conversatorios pedagógicos, entre otros requisitos, son postulados por su sector cultural, quienes luego de una reunión aprueban el nombre del candidato.

“Influyó la gracia de Dios, gozar del cariño de mucha gente que conoce mi gestión cultural. Las personas que son postuladas tiene gran trayectoria, han trabajo por esto, tienen reconocimiento nacional e internacional y nunca han dejado de luchar por las festividades de la ciudad. Por eso ahora mi responsabilidad es grande, pues debo trasmitir alegría y conocimiento a la comunidad”, dijo Norella Prada, actual Lancera de la Independencia, sobre su elección.

El Lancero 2016 y actual gestor cultural, Lester González, comentó que “este título no solo significa bailar, gozarse los días de fiestas y estar presente en todos los eventos sino también cogerle amor a las fiestas, llevar el mensaje festivo a la ciudad y el país”.

“Los Lanceros no reciben ningún pago por serlo, sí se les da un aporte pequeño para vestuarios y estimulo, pero termina uno gastándose más, pues aquí lo importante es la promoción de las fiestas y el reconocimiento”, aclaró González.

Por su parte, Maritza Zuñiga, Lancera 2017 y creadora de la comparsa ‘La Cobra’, manifestó el significado que tuvo para ella representar la cultura, historia y tradición a través de la figura de estos héroes de la Independencia.

“Ser lancera para mí representó un compromiso con el arte, la cultura, la historia cartagenera, pero también es un reconocimiento a los gestores por su trabajo desde el área que representan y su extensión en las comunidades sin que reciban suficiente apoyo”, afirmó.

Agregó que “desde su designación como Lancera, se propuso fortalecer la pedagogía festiva a nivel de escuelas distritales y las del sector privado, para llevar el sentido y significado de lo que representan para nuestra identidad y memoria colectiva los iconos festivos”.

Esta artista plástica, desde su experiencia como Lancera, se convirtió en líder cultural, dictó más de 50 talleres de maquillajes artísticos en escuelas, grupos de danzas, padres de familia y comunidades, y, por supuesto, enseñó el proceso de transformación de un actor festivo.

¿Y LAS ENTIDADES CULTURALES QUÉ?

Estos Lanceros en compañía de sus áreas culturales quieren seguir aportando en la recuperación de la figura de este personaje festivo y dar a conocerlo en toda la comunidad cartagenera, pretendiendo que en algún momento los Lanceros se conviertan en el ícono de las Fiestas de Independencia, como lo es el Rey Momo para los Carnavales de Barranquilla.

Este trabajo no es solo de ellos sino también de las autoridades culturales de la ciudad. Es por eso que el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) a través de cátedras, talleres y campañas inmersas en la agenda festiva, promueven la figura de Lanceros y de las Fiestas de Independencia en general.

“Ya empezamos con una agenda académica, promovida por el IPCC, que consiste en ir a los colegios, universidades y centros comerciales, llevando el mensaje festivo. Haremos visitas a varios sectores de la ciudad en las que dejaremos claro el significado de ser Lancero y cuál es su propósito”, comentó Dixon Pérez, actual Lancero, coreógrafo y creador del Ballet Folclórico Ekobios.

Agregó que “realizarán talleres de máscaras, pinturas, maquillaje, música, baile, como parte del componente donde están inmersos los Lanceros, pues la idea es que tanto los reinados como los actores festivos tengan la misma importancia para rescatar la identidad festiva, dejando claro, que las fiestas no solamente son certámenes de belleza sino folclor, música, disfraces y patriotismo”.

Sin duda alguna, la elección de los Lanceros es uno de los momentos que marcan el comienzo de las festividades novembrinas en Cartagena. Es por eso que estos personajes, que se caracterizan por llevar una lanza, ser alegres, bailarines y lucir atuendos coloridos de acuerdo a su estilo y carácter, con lo que además buscan homenajear las raíces y el sacrificio de nuestros antepasados, se han convertido con el paso de los años en parte esencial del fortalecimiento y promoción de las Fiestas de Independencia.

Entre otras palabras, “un lancero con la cara dura, brava, que no sepa bailar, que no sepa lo que es un ‘Pie Pelúo’, un ‘11 de noviembre’, un ‘suena buscapié’, no es Lancero. El Lancero es un actor festivo que anoche se vistió de sangre y hoy se viste de colorido, paz, unión y afectividad”, puntualizó Lester González.

Con este trabajo de recuperación de la figura de este emblemático actor festivo se busca que el cualquier parte del mundo cuando la gente los vea, sonrían y digan: “Esos son los Lanceros de la Independencia de Cartagena”.