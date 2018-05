Lanzan libro de crónicas Baúl de historias

Un libro de crónicas que busca hacer un reconocimiento a los personajes destacados de Córdoba fue lanzado en Montería. La escritura de las crónicas fue hecha por los estudiantes de quinto semestre de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, en la asignatura de periodismo.

El libro es una compilación de 15 crónicas que buscan hacer un homenaje a personajes que hacen grandes aportes al departamento de Córdoba y le apuestan al rescate de la cultura y costumbres de la región.

En las 56 páginas que tiene Baúl de historias se pueden encontrar escritores como Luis Carlos Garnica, Pedro Nel Rodríguez, y Eustorgio Díaz; gestores culturales como Claudia Lago; la mejor dulcera de Córdoba, Yasmina Sotomayor; el hombre más rápido para resolver operaciones matemáticas, Carlos Andrés Hardines, y la única cocinera costeña que clasificó en un concurso nacional, María Mercedes Barrera.

También forman parte de este libro la presidenta del Festival Internacional de Cine de Córdoba, Salma Tafur; la reina vallenata cordobesa, Mélida Galvis; el director de la orquesta Tribu Barají, Juancho Nieves; el docente investigador y líder del proyecto Pequeños Arqueólogos, José Carmelo Arteaga; el vocalista del grupo musical Puerto Arena, Joel Narváez; el fundador de la clínica Imat, médico Manuel González; el periodista Oswaldo Pantoja, y la creadora de la primera orquesta de mujeres en Montería, Nunila Zumaqué.

“Es gratificante ver a los jóvenes escribiendo crónicas. Siempre he pensado que debemos hablar de las personas que hacen cosas positivas en Córdoba, los que trabajan por la sociedad y trabajar en la cultura, la música, literatura, eso nos vuelve cada día más humanos. Es muy gratificante participar en este libro y que hayan plasmado todo lo que ha transcurrido en mi vida. La invitación es a seguir creyendo en lo nuestro y en lo que somos capaces de hacer”, señala el médico Manuel González, fundador de la clínica Imat y uno de los personajes destacados en el libro.

“Felicito a la Universidad que promueve en adolescentes y jóvenes este tipo de trabajos. Es agradable escuchar como relatan y hacen un contraste con las tierras del Sinú. Soy un apasionado de la cultura cordobesa y este es un espacio que nos permite promover la cultura y motivar a las nuevas generaciones hacia el fortalecimiento de la identidad cultural y el progreso”, indicó José Carmelo Arteaga, docente investigador.

Por su parte, Valeria Bohórquez Espinosa, una de las estudiantes que participó en el libro escribiendo una crónica sobre Claudia Lago, gestora cultural dijo “Fue un honor escribir sobre una persona con tantos conocimientos, mágica y auténtica. Participar en un libro nos abre puertas a nivel profesional, cultural y personal. Ha sido una experiencia muy bonita”, expresó.

Por su parte, la cubana Claudia Lago, agradeció haber sido elegida para participar en Baúl de Historias. “Estoy enamorada de los libros, de los vinos y de esta ciudad, Montería, que es de los lugares más lindos que he conocido en la vida. Les agradezco infinitamente que me hayan puesto a la altura de tantos personajes destacados. Me siento orgullosa y honrada de participar en este libro y poder regalarles un poco del amor que siento por esta ciudad y los monterianos”, aseguró Claudia Lago.

Gisel Pérez Villa, estudiante y una de las autoras de Baúl de historias, dijo “Es maravilloso que la Universidad, a través de la asignatura de periodismo, nos abra estos espacios a los estudiantes. Es nuestro primer libro como comunicadores sociales y espero que se continúen escribiendo muchos más volúmenes sobre personajes de Córdoba”, indica.

Tanto los protagonistas de las crónicas como sus autores se mostraron de acuerdo en que es importante seguir exaltando personajes que trabajan por la promoción de la cultura de la región Caribe, así lo manifiesta el escritor Luis Carlos Garnica: “Eventos como este merecen destacarse y que se realicen con más frecuencia. Este grupo de jóvenes ha sabido plasmar de una forma tan elegante y profesional nuestras vidas en sus crónicas”.