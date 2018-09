Lanzan novela de Diego Villegas en Cartagena

A las 6 de esta tarde en la Universidad Los Libertadores de Cartagena se presenta la novela “La nueva Vida”, del escritor, director cinematográfico y actor Diego Villegas Correa.

Diego Villegas Correa nació en Tuluá, Valle, en 1953, es director de más de trescientos comerciales para TV. Creador de la serie “ Mujer Campesina”, es actor y cuenta con importantes reconocimientos, entre los que se destacan : doce Indias Catalinas y siete Cóndores.

“Le confieso que ha sido una lectura muy grata. Excelente el ritmo del relato, natural y sin sobresaltos. Me gusta muchísimo la naturalidad de la historia”, escribió Juan Gossaín. Sergio Cabrera, director de cine: “La recomiendo, los sueños se cumplen cuando se lucha por ellos. Escrita con mucho humor. Una novela cinematográfica”.

Fernando Alonso Ramírez, periódico La Patria de Manizalez: Permitirá a muchos lectores sentirse identidades y reflexionarán sobre lo que acaban de leer.

Diego afirma que la novela está basada en una historia real. Me pareció tan maravillosa que de inmediato sentí que había material suficiente para un película.

Las primeras líneas logré escribirlas bajo la colaboración y dirección de mi amigo Sergio Cabrera, pensando en el guión.

Fue el quien me iluminó cuando me dijo: “El punto de encuentro de tus personajes son los billares”. A partir de ese momento, mi creatividad no tuvo límites.

La presentación estará a cargo de Niurka Rignack.

La actividad forma parte de la agenda cultural que promueve de manera dinámica y ejemplar la Universidad Los Libertadores, creando nuevos espacios de interacción entre la comunidad académica y el sector cultural de Cartagena.

El autor firmará sus libros.

La entrada es libre.