Lanzan Premio "Orlando González Trucco"

Orlando González Trucco (1985-2018) es ahora una música en el universo y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.

La huella de este gran artista es el nombre de un premio creado por la Northwestern State University, que además de exaltar su memoria, destacará el liderazgo artístico y los nuevos talentos musicales.

Los honores póstumos del artista se cumplieron en el atrio y balcones del Teatro Adolfo Mejía, con las cenizas traídas por su madre Roxana Trucco y el cortejo inmenso de sus amigos de Comfenalco, familiares y admiradores de su brillante carrera musical, y algunos de sus compañeros de la universidad norteamericana, vinieron a Cartagena, a participar en este homenaje.

En este acto se entregó a la madre de Orlando, un álbum con algunas de sus canciones, dos de ellas fueron interpretadas en la ceremonia, por músicos de Comfenalco e invitados internacionales.

Hay en su vida un ejemplo de superación para emular y una vocación que empezó a cultivar desde muy niño cuando aún su cuerpo no alcanzaba al teclado de su piano.

Pasión, voluntad, responsabilidad, compromiso, conciencia de caballero integral, son apenas una de las facetas humanas de Orlando.

El artista fue una lección de humanidad como padre, hijo, pedagogo y formador de juventudes.

La consternación que deja su temprana partida cuando se graduaba con los ás altos honores en la universidad en Lousiana, propicia una profunda y desgarrada reflexión sobre la brevedad de la existencia, el sacrificio personal de un artista y la fatalidad de una enfermedad devastadora.

Pero basta volver a mirar sus imágenes, escuchar el cascabel de su risa, la convicción gozosa de su fe, la alegría contagiosa de su espíritu en las eucaristías y en los grupos musicales de Comfenalco, para reconciliarnos con el mundo.

Orlando ganó premios de canción inglesa desde que estudiaba en Comfenalco, era excelente cantante, guitarrista, pianista, y una de las grandes promesas de la música en Cartagena.

Al fallecer deja un enorme legado, y el premio que lo perpetúa es el homenaje que prueba su grandeza, su alma venciendo lo inexorable, más allá de la muerte.

Comfenalco y el semillero dela música

Cerca de doscientos estudiantes de la Escuela de Música de Comfenalco han sido becados por la Northwestern State University en Lousiana, en un empeño por promover el talento de los músicos en Cartagena. Una de esas becas la ganó Orlando González Trucco, y ahora con su partida, las directivas de la institución universitaria, decidieron exaltar su nombre para premiar a los nuevos talentos musicales.

El semillero de la escuela musical en Comfenalco, es una tarea institucional de honda repercusión en la sociedad de Cartagena, y sus frutos enriquecen el panorama de la música regional y nacional. Estos jóvenes eligieron un camino muy difícil, exigente, que requiere de una gran disciplina y una férrea voluntad para estudiar el arte de la música. En ello, no hay términos medios. Se es o no se es músico. En el caso, de Orlando no solo era un inmenso artista de la música, sino que irradiaba la mística contagiosa de un arte en el que estaba sumergido desde niño.