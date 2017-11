"Las críticas me tienen sin cuidado": El Milagro tras la polémica de su disfraz

Todo un revuelo ha causado la elección del traje de María de los Ángeles Miranda Carmona, representante del barrio El Milagro, como el mejor de la Gran Noche de Fantasía, gala que se celebró ayer en la Plaza de la Aduana.

Las críticas en redes apuntan a que la bella candidata lució un disfraz que fue usado en anteriores versiones del reinado y en otros certámenes de belleza realizados en la ciudad, lo que generó indignación entre las mismas candidatas, otros diseñadores, comitivas y el público en general.

Varios grupos de seguidores del reinado han compartido fotos de otras personas luciendo el tan mencionado disfraz denominado ‘Identidad y tradición afro’ de la diseñadora Luisa Altahona que llevó María de los Ángeles Miranda y desfiló durante la Gran Noche de Fantasía.

Al parecer, Laura Reales, representante de Vista Hermosa en 2014, fue una de las que también usó el traje, además del Míster Afro y otra joven, quien lo lució para una prueba de talento en un certamen popular.

El Universal se comunicó con uno de los jurados, quien manifestó que “solo se rigieron a los criterios que entregó el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y con base a ello se evaluó y se eligieron a las ganadoras”.

Por otro lado los diseñadores de la ciudad expresaron su indignación ante el hecho de que ganara un traje que ya fue utilizado en años anteriores.

“Además de que es un disfraz de que lo han usado otras chicas en el mismo concurso popular, la idea era innovar con disfraces nuevos y acordes al tema. Parece que el jurado tampoco tuvo muy en cuenta el tema, que era la Herencia africana. Tanto el pueblo como los diseñadores locales quedamos con un sinsabor por el veredicto”, comentó uno de los diseñadores cartageneros que hicieron parte del desfile con sus vestidos.

Ante la polémica, la representante de El Milagro aseguró que “se siente muy bien ante la decisión y que los comentarios negativos le tienen sin cuidado”.

“La última palabra la tiene el jurado y me sentí satisfecha usando no el mismo vestido, pues tenían la misma costura pero el mío era más voluptuoso y estaba recubierto por más plumas y accesorios. Además quiero decir queme hecho oídos sordos porque la verdad no me sentí mal usando el traje y estoy muy bien por ser la ganadora, pues ya llevo tres premios”, afirmó.

Agregó que los tres premios que ha ganado: Prueba de Talento, Reina de la Policía y mejor traje de Fantasía; es un primer paso para lograr la corona de la Independencia de Cartagena.

“Estos premios me apuntan a ser una de las favoritas para llevarme la corona. Al comienzo estuve calmada, pero al ver que ya estamos en los últimos días del certamen me puse las pilas y decidí sacarla con toda. Creo que la gente se ha podido dar cuenta de cómo soy”, puntualizó.