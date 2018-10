Las letras de luto: reacciones en redes tras la muerte de Roberto Burgos Cantor

La muerte, en la noche de este martes, del escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor generó la solidaridad de diferentes personalidades en Cartagena y Colombia. (Lea aquí: Murió el escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor)

A través de Twitter varios escritores, mandatarios, instituciones y usuarios de la red social han expresado sus condolencias a los familiares.

Uno de ellos fue el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, quien a través de su cuenta de Twitter escribió, "Lamento el fallecimiento del escritor cartagenero, Roberto Burgos Cantor, quien ganó este año el Premio Nacional de Novela. Gran pérdida para la literatura colombiana, vivirá siempre en la lectura de su obra. Paz en su tumba y a su familia nuestras sinceras condolencias".

Zully Salazar, presidenta de Corpoturismo, también lamentó la muerte del escritor y expresó: "La literatura colombiana está de luto. Descanse en paz Roberto Burgos Cantor, premio Nacional de Novela 2018; testimonio del talento cartagenero para las artes y las letras".

El escritor Alberto Salcedo Ramos también se dio tiempo para mostrar su pena por el hecho.

Jaime Abello Banfi, director General de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, también expresó sus condolencias.

Adiós, cargado de tristeza, desde la ⁦ @FNPI ⁩ a Roberto Burgos Cantor, gran escritor de las tres C -Cartagena, Caribe, Colombia-, amigo fraterno de los escritores García Márquez, con quien tuvimos una última, memorable charla en ⁦ @filbaq ⁩ 2018, junto con Enrique Patiño pic.twitter.com/JBSGroPHld

Por la misma vía, el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, se unió a las palabras de condolencia para la familia de Burgos Cantor.

El director general de Colciencias, Diego Hernández, también dio el pésame a sus familiares. “Acompañando a su esposa Dorita Bernal y a su familia en este triste momento”.

Desde el Ministerio de Cultura lamentaron la muerte del escritor cartagenero, quien fue catalogado como “uno de los referentes de la literatura más destacados del país”.

Otras reacciones

Otras personalidades, entidades y usuarios de Twitter han presentado su pésame por la partida del escritor de 70 años, quien falleció en la Clínica Marly tras sufrir un paro cardíaco.

Tristeza absoluta. No solo se nos fue un gran escritor, sino un gran ser humano. Cuando lo entienda un poco más escribiré al respecto. Por ahora solo me basta con que quienes no lo conocieron aún lo hagan a través de sus libros: Roberto Burgos Cantor, el grande. pic.twitter.com/RILNO4AHJ5

— Juliana Muñoz Toro (@Julianadelaurel) 17 de octubre de 2018