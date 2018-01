Leila Guerriero y el oficio de escribir

Una de las mejores conversaciones sobre el oficio de escribir en Hay Festival de Cartagena, ocurrirá el domingo 28 de enero, a las 5:30 de la tarde, en la Capilla del Hotel Santa Clara, con la participación de la cronista argentina Leila Guerriero, el novelista colombiano Héctor Abad Faciolince y Jaime Abello, presidente de la Fundación Gabriel García Márquez.

Es capaz de encontrar belleza en el horror y en las paradojas siniestras del continente. La cronista Leila Guerriero (Junín, 1967, Argentina), es una talladora de piedras y sílabas. Encuentra el adjetivo preciso para describir los fragmentos de un desaparecido que han hallado sepultado en una fosa común. Describe con una música singular el sufrimiento y la condición humana del siglo que vivimos. Escribir es un acto de plenitud absoluta. Es la autora de Los suicidas del fin del mundo (2005), Frutos extraños (Crónicas reunidas 2001-2008), Una historia sencilla (2011). Estará en Cartagena en Hay Festival. Ganó en 2010 el Premio Nuevo Periodismo por una crónica magistral y etsremecdedora, que aún no se ha escrito en Colombia, sobre los desaparecidos: La voz de los huesos. Es una crónica para sentarse a llorar, pero a su vez, es una crónica de un alto y conmovedor dramatismo y humanismo. La voz de esos huesos dispersos, tiene la compasión y la belleza de la palabra desgarrada de Leila. Hay que quitarse el sombrero ante ella. Ha logrado que una crónica no tenga nada que envidiarle a ningún género de ficción, llámese cuento o novela, porque demostró que las fronteras entre ficción y realidad son delgadas y a veces se confunden o se mezclan, pero ella tiene claro que, a la hora de contar, no hay que inventar, sino meterse a fondo en la espantosa y maravillosa realidad, con toda su ferocidad implacable. Y ella entra a la realidad como quien entra “a un bazar repleto de cristales: tocando apenas y sin intervenir”.

Leila dice que los cocineros tienen juegos de cuchillas, los cirujanos su instrumento quirúrgico, las modistas su canasta de hilos, y los periodistas también tienen su caja de herramientas. Al principio, esa caja suya estaba llena de adjetivos, sustantivos, efectos especiales, luces de colores. Hoy, esa caja “tiene la parquedad del maletín de un forense: llevo los huesos del idioma, cuatro adjetivos, todos los signos de puntuación, y pocos credos”. Así es esta mujer irreverente, obstinada, que talla la piedra para devolvernos el oro oculto de las sílabas y la clara profundidad del alma humana.

Con ella estará el novelista Héctor Abad Faciolince, que, con su tragedia personal y familiar, el asesinato de su padre, escribió una novela autobiográfica. Su estructura es novelesca pero lo que puede parecer ficción allí, es el dolor de llevar aún fresca la sangre del padre, con un poema en el bolsillo: El olvido que seremos, y una lista de amenazados en la que él, era uno de ellos, y a la que iba poniendo un chulito frente a cada víctima. El oficio de escribir nos convida ante estos dos gigantes, y un moderador como Jaime Abello, veterano de la batalla por un nuevo periodismo.