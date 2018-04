La muerte de Sergio Pitol sacude a la comunidad cultural de México

La muerte del escritor Sergio Pitol sacudió hoy a la comunidad cultural de México, país que prepara homenajes para este "narrador de estricta prosa, traductor impecable, ser humano generoso", como dijo la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Lidia Camacho.

"El maestro Sergio Pitol es una figura central de nuestra literatura. Descanse en paz y abramos, otra vez, sus libros, que tanto nos descubrieron", agregó Camacho en un mensaje difundido a través de Twitter.

Por la misma vía, la secretaria de Cultura del Gobierno mexicano, María Cristina García, lamentó el deceso del escritor e informó que la dependencia a su cargo convocará a instituciones, amigos y familiares a un homenaje nacional.

"Lamentamos la partida de Sergio Pitol. Celebramos su vida y su legado literario, en el cual aportó a las letras universales una obra narrativa original, traducciones y ensayos que perdurarán a través de los años", escribió.

Pitol nació en Puebla el 18 de marzo de 1933, pero desde hace décadas residió en Xalapa, capital del estado de Veracruz, cuyos pobladores lo lloran porque era parte de su cotidianeidad y sus obras eran indispensables.

Docenas de personas se congregaron desde las primeras horas del jueves en la casa del escritor para despedirse de él.

"Pitol representaba a la cultura de Xalapa y Veracruz en el mundo. Fue una persona que durante mucho tiempo tuvo un perfil bajo, pero empezaron a llegar los premios y toda la gente se volvió hacia él", dijo a la prensa Marco Tulio Aguilera, investigador de la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana.

Refirió que hace muchos años, "cuando Pitol no era lo que es hoy", él escribió un artículo en el periódico Excélsior que decía "Pitol, el Borges mexicano".

"Y no porque se parezca a Borges sino porque alcanzó una calidad muy alta con sus libros", abundó.

Aguilera consideró que al final de su vida Pitol "no supo manejar muy bien la angustia que le causaron tantos reconocimientos, porque era una persona muy modesta".

Pitol fue merecedor de diversos premios como el de Literatura Miguel de Cervantes en Lengua Castellana, en 2005; el Xavier Villaurrutia, en 1981; el Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, en 1993; el Mazatlán de Literatura, en 1997, y el Juan Rulfo en 1999. En 1997 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

Siempre sonreía ante la falta del Premio Nobel de Literatura. En 2015, en una entrevista y sesión de fotos que concedió a Efe, repetía una y otra vez que "no importa, no importa" el hecho de no haber recibido tal galardón.

El Fondo de Cultura Económica, grupo editorial con presencia en toda Hispanoamérica, despidió con "dolor y enorme reconocimiento" a Pitol, a quien calificó de "novelista sabio que innovó la literatura en español, introdujo y tradujo con maestría la obra de grandes escritores universales y ejerció un magisterio generoso sobre varias generaciones de autores mexicanos e hispanoamericanos".

"Sergio Pitol será siempre para mi generación un referente muy importante. Él nos abrió el camino, las ventanas a la literatura polaca, a esa literatura desconocida y fascinante. Extrañaremos su fina pluma", expresó el autor Carlos Chimal.

En marzo del presente año, el Instituto Veracruzano de la Cultura celebró en su vivienda los 85 años del escritor y anunció una serie de actividades en su honor. Se prevé la aparición de un libro con manuscritos de cartas, fotografías y algunos carteles del autor.

En octubre se realizará un concierto con la Filarmónica de Boca del Río (también en Veracruz), y las ferias del Libro de Xalapa y de Boca del Río serán en su honor.

El Instituto recordó que Pitol dedicó su vida a la literatura como un voraz lector, consumado bibliófilo y magistral escritor, así como "narrador y ensayista, hombre lúcido y autor fecundo, viajero incansable, diplomático, aventurero, defensor de los animales, ganador de las preseas literarias más importantes".

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que recordó que Pitol fue un distinguido egresado de la institución y profesor de literatura eslava en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

"Su obra narrativa, ensayística es muy extensa, pero sobre todo es original, única, onírica y universal: muy Pitol", explicó en el texto Anamari Gomís, académica de la FFyL así como amiga, compañera y admiradora desde que ambos se conocieron dando clases en esa facultad en la década de 1980.

Y el escritor Jorge Volpi destacó su talento para "romper con las fronteras" de los géneros literarios. "Uno de los escritores más importantes en lengua española de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI", dijo Volpi a Efe.

Se espera que los restos del maestro sean velados en Xalapa y mañana su cuerpo cremado.