Los Cascos Blancos sirios podrán asistir a los Óscar en Estados Unidos

Los Cascos Blancos, conocidos rescatistas de las zonas rebeldes de Siria, dijeron el sábado que habían recibido su visado para viajar a Estados Unidos y asistir a la ceremonia de entrega de los Óscar, donde un documental sobre su trabajo está nominado.

Durante semanas, los socorristas y el equipo del filme temieron no poder asistir al prestigioso acto, vetados por el decreto del 27 de enero del presidente estadounidense Donald Trump que prohíbe el acceso al país a todos los sirios.



El 9 de febrero, sin embargo, un tribunal de apelación de Estados Unidos confirmó el bloqueo de la aplicación de este decreto, lo que abrió la vía a la entrega de visados para los socorristas sirios.



"Recibimos nuestros visados ayer (viernes) pero todavía no estamos seguros de si podremos o no viajar", declaró a la AFP por teléfono Raed Saleh, uno de los jefes de los rescatistas.



"No queremos tener problemas en las fronteras o en el aeropuerto", agregó, en alusión a un nuevo decreto migratorio que la administración norteamericana dice estar preparando.



El documental "The White Helmets" (Los Cascos Blancos) está nominado a los Óscar en la categoría de mejor cortometraje documental.



Desde su creación en 2013, esta organización cuenta con más de 3.000 voluntarios y afirma haber salvado más de 78.000 vidas.



nombre viene de los cascos blancos que llevan sus miembros y se ha dado a conocer en todo el mundo a través de las arriesgadas operaciones de rescate que realizan en medio de bombardeos del régimen sirio.



La ceremonia de entrega de los Óscar se celebrará el 26 de febrero en Hollywood.



"Con el número de gente que la ve, será una oportunidad increíble para hablar de todo el sufrimiento en Siria", afirmó Saleh, que estará acompañado por uno de sus colegas, Jaled Jatib.



La guerra en Siria, que empezó hace casi seis años tras la dura represión del régimen de las manifestaciones prodemocracia, ha causado más de 310.000 muertos y millones de refugiados.



"Hacer este documental nos costó muchos esfuerzos", dijo Saleh, recordando que algunos de los protagonistas de la película han muerto a causa de la guerra.



"Esperamos ganar el Óscar porque representaría un apoyo moral a los Cascos Blancos y les mostraría que todos sus sacrificios han servido para algo", agregó.



"Al principio, estábamos muy contentos con la nominación y les invitamos a acompañarnos, y dos días más tarde, llegó el decreto", explicó la productora del documental, Joanna Natasegara.



El equipo de la película "estará nervioso hasta que (Raed y Jaled) no estén en suelo estadounidense", añadió.



"Es su día. Su mensaje es un mensaje de esperanza y de paz. Estamos muy emocionados con la idea de compartir ese día con ellos", concluyó la productora.