Los Crankers, ahora en español

Los Crankers ya se han ganado un lugar dentro del top de los artistas de indie más sobresalientes en Colombia.

Fue la primera banda en su género en presentarse en un evento oficial del pasado Carnaval de Barranquilla, por lo cual cantaron ante más de 8 mil personas, compartiendo escenario con Óscar de León, Chelito De Castro y Aníbal Velásquez.

“Fue una emoción tremenda pues imagínate, subimos a tarima después del Rey de la Guaracha, Aníbal Velásquez”, comenta emocionado Jairo Macías, vocalista de Los Crankers.

El grupo, que está conformado por Jairo Macías (Voz y Guitarra), Emanuel Gamarra (Guitarra / Coros), Sebastián Gamarra (Bajo) y Hans Gamarra (Batería / Coros), estuvo en Cartagena promocionando su nuevo material llamado "Los Crankers Room Sessions", grabado en los estudios de ROOM Records de Barranquilla.

Esta producción fue realizada bajo la dirección general de Henry Burgos; El Ing. Luis García, en la grabación, Mezcla y Máster; Nicolás Sastoque, en cámara; Carmen Barvo en la producción de campo y Juan Amín (teclados) de la banda Karnivale como músico invitado en estas sesiones.

"The Escapist" (Cranky - 2016), "Going Through The Night" (First Trip - 2013) y lo nuevo en las rooms sessions: "Red Fire Lady", son la “antesala" de lo que será su nuevo álbum LP que trae 8 canciones totalmente en español.

De ‘The Crankers’ a ‘Los Crankers’

Los Crankers empezaron haciendo indie en inglés, y pese a que la aceptación y los eventos exitosos fueron una constante detrás de sus temas, decidieron desde este año crear su música en español.

“La banda en sus años recientes tuvo mucha actividad y por eso estuvimos en ruedas de negocios musicales como Circulart, y World Music Expo (entre muchas otras). En los encuentros amaban nuestra música y todos llegaban a la conclusión de que debíamos cantar en español”, explica Jairo.

Ahora están grabando su handshake music en Barranquilla, y aseguran que este disco va a ser totalmente interesante.

“Estamos en un momento muy chévere de la banda, estamos más conectados en el ‘en vivo’, más compactos y más contundentes. Y lo percibimos en Cartagena con el público de Hard Rock que nos terminó pidiendo otra. Con el material demostramos que podemos mover a un público grande, así como en el pasado Carnaval”, asegura el vocalista de Los Crankers.