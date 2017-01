Los imperdibles del Hay Festival Cartagena 2017

Por Luz Balaguera del Parche Cultural

En Cartagena se celebra la versión XII del Hay Festival, del 26 al 29 de Enero, en el que escritores, periodistas, músicos, cineastas y académicos internacionales y nacionales son quienes hablan y comparten este gran escenario literario dentro de América Latina.

Fue este jueves 26 de Enero el inicio de la fiesta literaria más importante dentro de América Latina que finaliza el domingo 29 de Enero en la ciudad turística de Cartagena. El Hay Festival ha contado con grandes figuras tanto de la literatura, el cine, el periodismo y ciencias, y a su vez, con grandes expositores de la música nacional e internacional, quienes han mantenido un común espacio enriquecedor en cada una de sus charlas dentro de Cartagena.

Desde conciertos con personajes de la música como Yuri Buenaventura, que se celebró en el centro de convenciones, hasta charlas con grandes figuras nacionales e internacionales en los que nombres como Leonardo Padura, Andrea Wulf, Guissepe Caputo, Héctor Abab Faciolince, Laura Restrepo, Jacobo Celnik, Boris Ditrich, Brigitte Batipste, Carmen Aristegui, James Rhodes, Ana María Machado, entre otros, fueron precisamente los que dieron su visión sobre nuestra actualidad en ámbitos literarios, periodísticos, científicos, en los que algunos lograron adentrarse en materia de derechos nacionales e internacionales.

Si te has perdido de estas citas dentro del Hay Festival 2017, te traemos la programación del hay Festival 29 de Enero y resaltamos cinco eventos claves para no perder de vista.

1. Phil Manzanera en conversación con Jacobo Celnik

10:30 – 11:30 h. Teatro Adolfo Mejía

El guitarrista y productor musical Phil Manzanera formó parte de una de las bandas musicales más emblemáticas de los setenta: Roxy Music. De padre inglés y madre colombiana, Manzanera ha producido discos de David Gilmour, Antonio Vega, Héroes del Silencio, Fito Páez o Aterciopelados. Conversará sobre su extraordinaria carrera musical con Jacobo Celnik.

2. Henry Marsh en conversación con Giuseppe Caputo

12:30 – 13:30 h. Teatro Adolfo Mejía

El neurocirujano británico Henry Marsh, uno de los más prestigiosos en su campo, presenta su best seller mundial Ante todo, no hagas daño, elegido mejor libro del año por Financial Times y The Economist.

3. Suzanne O’Sullivan en conversación con Jaime Bernal Villegas

17:30 – 18:30 h. Hotel Sofitel (Salón Santa Clara)

Los casos más sorprendentes y perturbadores de los males que el cerebro puede infligir a nuestro propio cuerpo son investigados por la neuróloga Suzanne O’Sullivan en Todo está en tu cabeza. La mayoría aceptamos sin problema que el corazón palpite con fuerza cuando vemos a la persona que amamos secretamente, o la sudoración que brota en nuestra frente ante el nerviosismo que nos provoca tener que hablar en público. Pero lo que no llegamos a imaginar es cuán dramática y exagerada puede llegar a ser la reacción de nuestro cuerpo ante según qué emociones. O’Sullivan conversará sobre el fascinante mundo de las enfermedades psicosomáticas.

4. Fernando de Szyszlo en conversación con J. J. Armas Marcelo

17:30 – 18:30 h. Centro de Formación de la Cooperación Española (patio)

El artista visual peruano más reconocido e influyente a nivel internacional, Fernando de Szyszlo, ha desarrollado una carrera artística a nivel internacional.

El evento contará con un video presentación de Mario Vargas Llosa.

5. Cosmovisiones indígenas en América. Jon Landaburu y Natasha Kanapé con Camilo Hoyos

19:30 – 20:30 h- Hotel Sofitel (Salón Santa Clara)

La visión del mundo de las culturas indígenas del continente americano es quizá poco conocida para el gran público, pero de una riqueza notable. Dos importantes conocedores de esta tradición conversarán con Camilo Hoyos. Con Jon Landaburu, y Natasha Kanapé Fontaine (Canadá), poeta innu, actriz, artista visual y activista por los derechos de los indígenas y por la conservación del medio ambiente.