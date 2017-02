Mahershala Ali se lleva el Óscar a mejor actor secundario por "Moonlight"

Gran favorito, Mahershala Ali ganó este domingo el Óscar a mejor actor secundario y se convirtió en el primer actor musulmán en llevarse la gran estatuilla del cine.

El actor de 43 años fue galardonado por su papel en el drama familiar "Moonlight", imponiéndose al británico Dev Patel, a los veteranos actores estadounidenses Jeff Bridges y Michael Shannon y al joven Lucas Hedges.



"Mi abuela hubiera querido que me abrochara el botón" del saco, bromeó antes de comenzar su discurso.



Su primer agradecimiento fue a sus "maravillosos maestros". "Constantemente me dijeron (...) no es sobre ti, es sobre los personajes. Tú eres su sirviente, están a servicio de estas historias y con estos personajes me siento bendecido de tener esta oportunidad", señaló.



Ali, convertido al islam en 1999 e hijo de una pastora evangélica, se unió en 2001 a la comunidad Ahmadiyya Community, un movimiento visto como hereje por otros cultos islámicos.



Dijo recientemente a la revista británica Radio Times que descubrió que estaba en una lista de vigilados del FBI después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.



Otros musulmanes han ganado el Óscar en varias categorías a lo largo de los años, incluido el documentalista paquistaní Sharmeen Obaid-Chinoy y el director Asghar Farhadi, pero hasta ahora ninguno se lo había llevado por actuar.



Ellen Burstyn, que ganó el Óscar a mejor actriz en 1975, ha practicado una mezcla de sufismo y otras religiones desde los 30 años, pero ha dicho que se considera "un espíritu abierto a la verdad" más que musulmana.



"Paz y bendiciones"

"Moonlight", dirigida por Barry Jenkins, cuenta la historia de un joven afroestadounidense que lucha para conseguir su lugar mientras crece en un duro barrio de Miami.



En una breve pero aclamada participación, Ali interpreta al narcotraficante cubano Juan, que imparte importantes lecciones al protagonista Chiron que lo ayudan a sobrevivir en prisión y en el mundo exterior.



"Gracias Barry Jenkins, gracias Adele Romanski, que forzó a Barry a contratarme", agradeció este domingo.



El papel le valió el premio del sindicato de actores de Hollywood, el SAG, al mejor actor secundario, aunque perdió el Globo de Oro, que fue a las manos de Aaron Taylor-Johnson ("Animales nocturnos").



Otros papeles importantes de su carrera incluyen "El lugar donde todo termina" de Derek Cianfrance, el drama de la guerra civil estadounidense "Free State of Jones" -"El valiente" o "Lucha por la libertad"- de Gary Ross, así como las dos últimas películas de "Los juegos del hambre" y la serie "Marvel's Luke Cage".



Pero su papel más conocido es tal vez en su encarnación del cabildero convertido en jefe de gabinete de la Casa Blanca, Remy Danton, en el drama político de Netflix "House of Cards".



Nació en Oakland y fue bautizado con el nombre de Mahershalalhashbaz Gilmore, inspirado en el hijo del profeta bíblico Isiah.



Pero creció en San Francisco y estudió comunicación social en el St. Mary's College of California.



Su debut profesional vino en el California Shakespeare Festival y poco después hizo una maestría en actuación en el prestigioso programa de la Universidad de Nueva York (NYU).



Su primer gran papel en el cine vino en 2008 en el drama fantasioso "El curioso caso de Benjamin Button", con Brad Pitt y Cate Blanchett.



Ali y su esposa Amatus Sami-Karim tienen un gato llamado Nas, nombre inspirado en el rapero estadounidense, y hace cuatro días nació su primera hija.



"Quiero agradecerle por haber sido tan buen soldado en este proceso y ayudarme y realmente preocuparse por mí a través de todo. De verdad gracias, lo aprecio de verdad. Paz y bendiciones", terminó dirigiéndose a su esposa.