Mañana, concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de Cartagena

Por: Sofía Flórez

Tras el debut de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, llevado acabo el año pasado en el marco del Festival Internacional de Música, esta ha ampliado y fortalecido su núcleo continuamente, a partir de diferentes convocatorias públicas que han permitido a los jóvenes músicos de la ciudad paticipar en distintas fases.

En la versión XII del Festival Internacional de Música, sus integrantes serán los artífices de un concieto a la altura de los más grandes exponentes del ámbito musical, que se llevará a cabo este domingo 14 de enero, en el Teatro Adolfo Mejía, a las 12 del día.

Los asistentes podrán apreciar una variedad de piezas musicales del repertorio universal, que van desde el clasicismo, hasta las distintas vertientes de lo que ha logrado la música contemporánea, incluyendo muestras musicales propias de la cultura colombiana.

“Nuestro propósito es acercar al espectador a una muestra de la cultura de los países europeos, pero lo más importante es ayudar a encontrar nuestra propia identidad y resaltar aquello que nos hace únicos en el mundo cultural, pero que al mismo tiempo nos une a las demás culturas”, asegura José Domínguez, pianista de la Orquesta Sinfónica de Cartagena.

Los inicios...

La Orquesta Sinfónica de Cartagena fue constituida en noviembre de 2016, como una agrupación dinámica y abierta a jóvenes instrumentistas colombianos, residentes de Cartagena de Indias. Desde entonces, su objetivo ha sido brindar oportunidades de crecimiento profesional para estudiantes y practicantes de música.

“Para mí ha sido un honor, así como para todos que hacemos parte de la Orquesta Sinfónica, es el honor más grande que he tenido en mi carrera como músico, porque aunque me he presentado en otras ocasiones en el teatro, esta presentación tiene un gran significado para mí, porque al fin sé leer música, nunca había podido lograrlo hasta ahora, ha sido un reto muy grande y me siento muy feliz de haberlo logrado y todo gracias a la Orquesta Sinfónica de Cartagena”, asegura emocionada Gabriela Londoño, percusionista de la orquesta.

La Orquesta Sinfónica de Cartagena se ha convertido en el lugar idóneo para cambiar el imaginario de una Cartagena dividida, aquí la música cobra vida, y se puede apreciar una Cartagena sin distinciones llena de arte, llena de talento, llena de sueños donde sólo se aprecian las almas y el talento de estos jóvenes.