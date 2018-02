Muere Dennis Edwards, vocalista de The Temptations

El cantante estadounidense Dennis Edwards, uno de los vocalistas del famoso grupo The Temptations, murió hoy a los 74 años en Chicago (EE.UU.), informó la cadena de televisión CBS.

El músico, que nació el 3 de febrero de 1943 en Birmingham (Alabama), habría cumplido mañana 75 años.

Dennis Edwards se incorporó en 1968 a The Temptations, una de las bandas de soul vocal más exitosas del sello Motown de Detroit, para sustituir a David Ruffin.

Hasta entonces, Ruffin había compartido espacio junto a Melvin Franklin, Paul Williams, Otis Williams y Eddie Kendricks en la que se considera la formación clásica de The Temptations, que había publicado joyas del soul como "My Girl" o "Ain't Too Proud to Beg".

El fichaje de Edwards coincidió con la evolución del grupo a finales de los años 60, que llevaría a The Temptations a explorar letras y temáticas más complejas y a experimentar con el funk, la psicodelia, el rock y la música disco.

De esa época de The Temptations surgieron canciones como "Cloud Nine", "I Can't Get Next To You", "Just My Imagination", "Papa Was a Rollin' Stone" y "Ball of Confusion (That's What the World Is Today)".

Edwards, que entró y salió de la agrupación en varias ocasiones, abandonó The Temptations en torno a la época en la que el conjunto firmó por el sello Atlantic, y regresó al grupo cuando la banda volvió al catálogo de Motown.

En los años 80, Edwards cosechó un éxito como artista en solitario gracias al tema "Don't Look Any Further".

El cantante entró en 1989 al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros de The Temptations.

Además, la Academia de la Grabación de Estados Unidos entregó en 2013 a The Temptations el premio honorífico "Lifetime Achievement Award", un galardón que rinde homenaje a aquellos artistas que hicieron a lo largo de su vida contribuciones de gran importancia en el campo de la grabación de música.