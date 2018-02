Muere Lewis Gilbert, director de 3 películas de James Bond

Lewis Gilbert, quien dirigió docenas de películas, incluyendo tres de James Bond, falleció. Tenía 97 años.

Los productores de Bond Barbara Broccoli y Michael G. Wilson dijeron el martes que "con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestro querido amigo Lewis Gilbert". Según reportes de prensa, murió el pasado viernes en Mónaco.



Broccoli y Wilson dijeron que Gilbert era "un verdadero caballero" cuyos filmes de Bond - "You Only Live Twice" ("007: Sólo se vive dos veces"), "The Spy Who Loved Me" ("La espía que me amó") y "Moonraker" - "son considerados clásicos dentro de la serie".



La filmografía del Instituto de Cine Británico lista 33 largometrajes dirigidos por Gilbert entre 1947 y el 2002, lo que lo hace el más prolífico de los cineastas británicos.



Sus películas incluyen dramas sobre la Segunda Guerra Mundial "Reach for the Sky" ("Proa al cielo") y "Sink the Bismarck!" ("íHundan al Bismarck!") y la emblamática "Alfie" con Michael Caine.