Muere Miguel Ángel Bastenier, maestro de maestros en Periodismo

El maestro de periodismo Miguel Ángel Bastenier falleció este viernes en Madrid, España, a causa de un cáncer de riñón que lo aquejaba.

Bastenier, considerado un referente en materia de ética y excelencia periodística, fue profesor de la escuela de periodismo del diario “El País” de España y tallerista con la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En Medellín estuvo varias veces dictando el taller “Cómo se escribe un periódico impreso o digital”, en el marco del premio Gabo.

Bastenier tuvo, desde 2003, la nacionalidad colombiana y, de hecho, varios meses del año los pasaba en Cartagena, donde había comprado una casa.

“Como decía un poeta francés, pese a que soy inevitablemente español, por mi origen, y colombiano de devoción, mi verdadera patria es la lengua. La castellana o española, únicos sinónimos totales que conozco”, decía el maestro en la autobiografía de su blog.

Miguel Ángel Bastenier fue licenciado en Historia y en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y graduado en Periodismo (Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, 1961).

En su carrera alcanzó a ser director del diario Telexprés (Barcelona) entre 1977 y 1979, y subdirector de El Periódico de Catalunya entre 1979 y 1982.

Al diario “El País” ingresó como subdirector de Información general en junio de 1982, y en diciembre de 1993 asumía las Relaciones Internacionales del citado periódico, puesto en el que permaneció hasta 2006. Desde entonces y hasta su muerte, fue columnista y editorialista.

En palabras del maestro, “de no haber sido periodista -lo que me parece dedicación más que suficiente- me habría gustado ser premio Nobel de Literatura para lo que, sin embargo, Nuestro Señor no me dotó adecuadamente”.

En su hoja de vida también se detalla la participación en la elaboración de libros colectivos y la colaboración con diarios internacionales como Liberation, The European y otros tantos en América Latina, siempre abordando temas de política internacional.

Fue ganador del premio María Moors Cabot por su trayectoria y su contribución para mejorar las relaciones entre España y en el continente americano.