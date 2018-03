Munir Falah: “La industria del cine seguirá creciendo”

El empresario Munir Falah no sólo es y ha sido durante casi 28 años el presidente de Cine Colombia, la compañía cinematográfica más representativa de este país, sino que es un amplio conocedor de esta gran industria generadora de sueños, reflexiones y positivamente transformadora de comportamientos sociales.

Con toda su infraestructura, el personal y eventos gratuitos de proyección de películas, trasladados a distintos escenarios y barrios de la ciudad, Cine Colombia ha sido por años un eje articulador muy importante para el engranaje y éxito del Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci).

Con ocasión del concluido Ficci, Munir Falah conversó con El Universal sobre el pasado, presente y futuro de la industria del cine en Colombia, Latinoamérica y el mundo.

-¿Cuál es la realidad de la industria cinematográfica en el mundo?

“El año pasado en los países desarrollados hubo una pequeña disminución de esta industria, pero a nivel global creció, pues la industria tuvo una taquilla o box office en las salas de cine cercana a los 40.000 millones de dólares. De ese tamaño es el mercado a nivel mundial, y Latinoamérica participa con 3.000 millones (7,5%) de la totalidad de esa taquilla, mientras que Colombia está cercano a los 200 millones de dólares (0,5%). Eso te da también el contexto de qué tamaño es el mercado en nuestro país. A Colombia llegan unas 320 películas al año”.

-¿Cómo se hace la selección de las películas?

“Existen dos grupos de películas: las que pertenecen a los siete u ocho estudios de Hollywood, que representan el 80% a 90% de las taquillas en casi todos los países del mundo, y el remanente, entre el 20% y 10% de la taquilla, que se logra con películas independientes (ajenas a Hollywood) que se compran en los mercados internacionales del cine.

“En el caso de Cine Colombia, asistimos primordialmente a los cuatro festivales de cine más importantes del mundo: Berlín, Cannes, Los Ángeles y Toronto, y en esos cuatro festivales podemos comprar fácilmente unas 30 películas independientes que llegan a Colombia”.

-¿Cuantas salas tiene Cine Colombia?

“Tenemos 45 puntos de venta, ligeramente por encima de 305 pantallas, y representamos el 45% de la taquilla en Colombia”.

-¿Qué se hace para mantener el liderazgo de la industria en este país?

“Hemos exigido que los teatros que se construyan en Colombia sean de primer nivel. Cine Colombia además ha participado de la primera Ley del Cine (Ley 814 del 2 de julio de 2003), que fue muy importante porque Colombia pasó de hacer una o dos producciones al año hace una década, a 42 películas el año pasado.

“Con esa ley se logró también unir a los tres participantes de la industria cinematográfica en cualquier parte del mundo: productores, distribuidores y exhibidores, que piensan muy diferente y con intereses particulares, y con esa consolidación todos trabajamos en la misma dirección”.

-¿Logros…?

“Haber reducido tremendamente el impuesto sobre la taquilla, que era absurdamente alto, y le quedan más recursos a todos los tres grupos (productores, distribuidores y exhibidores) para poder invertir en cada área. Eso hizo que pasáramos de 2 títulos al año a las 42 películas que se estrenaron el año pasado, y la taquilla de producciones colombianas ya representa entre el 6% y 10% de la taquilla nacional”.

-Con las nuevas plataformas que han surgido, como Netflix, ¿cómo ha sido el desafío para Cine Colombia?

“Hace 10 años en Colombia se vendían al año menos de 20 millones de boletas para ingresar a cine, el año pasado superamos los 60 millones, o sea que el crecimiento ha sido bien importante. Otro factor que da tranquilidad de que la industria seguirá creciendo es que en los países desarrollados cada habitante va 5 veces a cine; en Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, se venden 1.500 millones de boletas al año. En Colombia la gente va en promedio 1,4 veces a cine al año. Tenemos todavía bastante por crecer”.

-¿Entones no se ha afectado la industria?

“Son negocios complementarios. Una cosa es entretenimiento en casa y otra entretenimiento fuera de casa. Ver una película por fuera es una experiencia, una salida en familia, una salida con amigos y no es lo mismo que quedarse en casa viendo una película.

“Existe otro ingrediente que la gente no conoce: en el negocio del cine existe lo que se llama la ventana, es decir, por acuerdo con los productores, distribuidores y exhibidores del mundo, una película se estrena en cine y sólo 90 días después es que se puede ver en otra plataforma.

“Netflix es un poco distinto, es la única entidad de la industria cinematográfica que hace sus propias películas, y las estrena inmediatamente, precisamente por eso no salen en cine, porque no ha querido respetar la ventana de los 90 días”.

-¿Inversiones en la industria del cine en Colombia?

“La industria está creciendo a pasos muy interesantes. El año pasado se abrieron en Colombia cerca de 75 pantallas nuevas, de las cuales Cine Colombia abrió 30, y en este momento tenemos en desarrollo cerca de 80 pantallas en 9 complejos nuevos, con una inversión cercana a los 70 millones de dólares”.

COMPONENTE SOCIAL

-¿En la parte social, qué acciones adelanta esta compañía?

“El año pasado lo más importante de Cine Colombia fue la Ruta 90, recorrimos el país con dos camiones adaptados con salas de cine de última tecnología, recorrimos 25 departamentos, llegamos a 104 municipios, los más pobres de Colombia, donde nunca se había proyectado una película.

“En Colombia existen 1.120 municipios, de los cuales sólo en 61 existen salas de cine, y el año pasado dimos cine gratuito a la población más pobre del país”.

-¿Y para este año?

“A raíz del éxito y el impacto social que tuvo este programa, decidimos continuar con la Ruta 90 este año, y estamos iniciando precisamente en algunos de los corregimientos y barrios más pobres de Cartagena.

“Tenemos otro programa que se llama Cinecosocial, y es que en las 14 ciudades donde tenemos operación estamos llevando a ver películas a niños y niñas de los más pobres, que jamás han asistido la mayoría a una sala de cine".

CINE COLOMBIA EN CARTAGENA

Esta compañía cinematográfica tiene en Cartagena tres multiplex en los centros comerciales La Castellana, Caribe Plaza y Plaza Bocagrande.

La ciudad tiene en total 15 pantallas y 2.400 sillas, y el 45% de esa infraestructura la maneja Cine Colombia, que además participa con el 68% del recaudo de taquilla y el 60% de los espectadores.

En promedio 1 millón 500 mil personas van a cine al año en Cartagena.

“Vamos a abrir otras salas cine en el Centro Comercial La Gran Manzana, cerca de la Terminal de Transporte”, indicó Munir Falah.