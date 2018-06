Neil Portnow renunció a la presidencia y dirección de los Premios Grammy

Neil Portnow renunciará como presidente y director general de la Academia de la Grabación y los Premios Grammy el próximo año.

La organización anunció el jueves que Portnow eligió "no buscar una extensión de su contrato actual" el cual termina el próximo año. Ha encabezado la academia desde 2002.



Portnow fue criticado en los Grammy este año cuando dijo que las mujeres necesitan "salir adelante" cuando le preguntaron tras bambalinas sobre la falta de ganadoras. Sólo dos artistas femeninas se llevaron premios durante sección televisada de los Grammy, en la cual se entregan los premios principales de la noche.



Portnow dijo después que sus palabras fueron sacadas de contexto pero que entiende ahora el dolor que su "mala elección de palabras" ha causado. Las declaraciones fueron criticadas por Pink, Sheryl Crow, Katy Perry, India.Arie y otras.



"Cuando tuve el honor de ser seleccionado para encabezar esta gran organización en 2002, prometí que bajo mi supervisión, por primera vez en nuestra historia, tendríamos una transición colegiada razonada y bien planeada. Con poco más de un año restante en mi contrato actual, he decidido que es el momento apropiado de cumplir esa promesa", dijo Portnow en un comunicado.



La academia dijo que Portnow hizo el anuncio en la reunión semestral de la junta directiva la semana pasada. A lo largo del año seguirá trabajando en el plan de transición de la organización.



Antes de encabezar la academia Portnow fue parte de la junta directiva de la organización. Su presidencia de 16 años, la más larga en la academia, ha sido criticada en otras ocasiones.



Por años la comunidad musical sentía que los Grammy estaban atrasados, entregándole premios a músicos viejos del jazz, rock y el country, sin poner atención al rap y el R&B, los géneros que dominan la música pop en Estados Unidos. Kendrick Lamar, Beyonce, Eminem y Mariah Carey eran algunos de los músicos nominados a los más importantes premios como álbum del año en los Grammy, que solían regresar a casa con las manos vacías.



Pero el mayor traspié para Portnow surgió este año en la premiación donde los hombres dominaron las nominaciones. Lorde, la única mujer nominada al álbum del año, no tuvo oportunidad de tener un número musical en la ceremonia, lo cual generó más críticas. Tres cartas independientes de ejecutivos musicales exigieron una renovación en la academia.



Entre los logros de Portnow destaca haber encabezado la organización no lucrativa MusiCares y ayudar a los Grammy a establecer su votación en línea.