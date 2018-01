Netflix anuncia que "Bright" tendrá una secuela

La plataforma de contenidos digitales Netflix anunció hoy que "Bright", la película que estrenó recientemente con Will Smith como protagonista, tendrá una secuela.

Netflix publicó hoy un pequeño video humorístico en su cuenta de Twitter, en el que confirmó la nueva película de "Bright" y en el que mostró las supuestas pruebas de casting de un grupo de orcos para este largometraje.

ANNOUNCEMENT: Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. pic.twitter.com/QnVqkgYRkE

— Netflix US (@netflix) 3 de enero de 2018