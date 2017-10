Noche de premios en el Festival Gabo

Un interrogante irrumpió en la rutina periodística de Ossiel Villada, Ana María Saavedra, Hugo Cárdenas, German González y Lina Uribe del periódico El País de Cali: ¿Por qué en Cali murieron casi 27.000 personas de forma violenta en los últimos 15 años? Las cifras con las que lidiaban a diario para su quehacer noticioso les abrieron paso a un universo desconocido de causas, culpables y problemáticas heredadas de la cultura mafiosa y consecuencia de las migraciones.

Los periodistas dedicaron 4 meses de arduo trabajo a desglosar lo que llamaron “el muertómetro”, con el propósito de consolidar toda la información de homicidios que recibían a diario y descubrir sus posibles causas. La sociedad caleña estaba anestesiada con el tema de la muerte, por tantos años años de violencia en el Valle, y como dice Hugo Mario Cárdenas, editor de la unidad investigativa y participante de este proyecto, era necesario que la ciudadanía despertara del letargo y sensibilizarlos ante las cifras alarmantes.

Este grupo de periodistas y editores, sin mayores conocimientos tecnológicos o de programación, se valieron de su olfato y talento periodístico y junto con las herramientas tecnológicas gratuitas, gestión de bases de datos, georreferenciación y video en 360 y lograron trazar la estela delincuencial de esos 15 años de homicidios, dando lugar a una reveladora investigación: “El mapa de la muerte: 15 años de homicidios en Cali”.

Este reportaje hace una incómoda pero cierta comparación de las estadísticas de muerte que dejaron sucesos como la Guerra Civil del Congo, la era de Sendero Luminoso en Perú y el conflicto independentista en el Sahara Occidental, superada por demás por las muertes que dejó la ola delincuencial en Cali entre 2001 y 2015, situándola en los deshonrosos primeros lugares de muertes por homicidios en el mundo.

El compromiso de los 5 periodistas que participaron de esta investigación, que hoy es reconocida con el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la Categoría Cobertura, quedó demostrado al convertir las estadísticas en testimonio, por interesarse en saber qué hay detrás de la noticia de una muerte: los móviles, los antecedentes, las familias de las víctimas, los sueños que no se cumplieron, los profesionales que no se graduaron, los ciudadanos que no pudieron servirle a la patria.

Interesados en darle rostro a las estadísticas y con el propósito de que esta investigación fuera una alarma estridente llamara la atención de la ciudadanía, los periodistas analizaron celosamente datos demográficos y cualitativos de las víctimas, al punto de determinar los días y las horas que más muertes reportaban en Cali.

La cifra global, casi 27000 víctimas en 15 años, casi el equivalente al total de la población de un municipio mediano, fue lo que más impactó a los investigadores. Hallazgos como los móviles de los asesinatos, catalogados en un 31% como venganza, datos según los barrios, recuento de los capos del narcotráfico y gestores del microtráfico y las historias de los jóvenes talentos que las balas despiadadas se llevaron, son tan sólo algunos de los temas abordados.

Las conductas delictivas se convierten en continuas, comunes y constantes, pasan de ser noticia a realidad permanente con diferente protagonista, y engrosan estadísticas que se pierden en el día a día. La misión, para quienes se arriesgan a aceptarla es descubrirlas y contarlas, la recompensa, aportar desde el oficio una voz de justicia y reparación.

La pasión por el periodismo son el determinante para emprender el camino de la verdad, más que los recursos o el tamaño del medio que lo lidere. Toda estadística de vida esconde es una historia y cada una de ellas merece ser contada.

Más ganadores

También fueron reconocidos trabajos periodísticos de Cuba, Honduras y México en el Premio Gabo de Periodismo Iberoamericano en las categorías de texto, innovación e imagen, anunciadas el viernes en Medellín. El jurado premió en la quinta edición del Festival Gabo a "Historia de un paria", escrita por Jorge Carrasco para la revista cubana El Estornudo, en texto.

También fueron premiados en la categoría de innovación "El hábito de la mordaza", del hondureño Germán Andino y publicado en El País de México, y en la de imagen ganó "Buscadores en un país de desaparecidos", de un equipo de Pie de Página de México.