Nueva temporada de Stranger Things ya tiene póster y fecha de estreno

“Un verano puede cambiarlo todo”, reza el afiche que la plataforma de televisión por Internet reveló recientemente para anunciar la fecha de estreno de una de sus series más exitosas: Stranger Things.

La tercera temporada llegará el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos y al cual se le dedica el capítulo 6 de la nueva entrega.

Es justo ese momento el que parecen estar celebrando en una colina Once, Lucas, Max, Dustin, Mike y Will, según el póster que promociona los nuevos episodios, y que será crucial en esta temporada por las pistas que dio el trailer que también hace parte de la promoción de la serie que está haciendo Netflix.

El video empieza con la transmisión del conteo regresivo para el inicio del año 1985, pero el programa se corta y aparecen unas letras verdes entre las que se resaltan algunas palabras que forman la frase: “When blue and yellow meet in the West” (Cuando azul y amarillo se encuentran en el oeste), los colores con los que justamente están vestidos Mike y Once en el póster.

Stranger Things ha tenido un éxito notable obteniendo nominaciones a 10 premios Emmy, a cuatro Globos de Oro, y ganando dos Kids’ Choice Awards, seis MTV Movie & TV Awards y un Critics’ Choice Television Award.

A comienzos de diciembre de 2018, Netflix había dado a conocer los nombres de los ocho capítulos que tendrá esta nueva entrega de la serie mediante un video que subió a su cuenta de YouTube y Twitter, estos son:

Estos será los episodios:

1. ¿Me copias Suzie?

2. Ratas de centro comercial

3. El caso de la guardavidas perdida

4. La prueba del sauna

5. La fuente

6. Día de la independencia

7. La picadura

8. La batalla de starcourt