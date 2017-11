"Nunca me esperé una experiencia como esta": Reina de la Independencia

356 días tiene Roysis Yilena González Torres para desempeñarse como la Reina de la Independencia 2017. Ayer, desde que escuchó su nombre como la nueva soberana de los cartageneros, supo que su vida cambiaría y tendría una agenda llena de compromisos. Lo primero que hizo fue agradecer a Dios, a sus padres y a la comitiva por el apoyo. Luego, al salir del estadio de sóftbol se dirigió a su comunidad a celebrar con su gente el triunfo.

Finalistas del Reinado de Independencia y su primer día con la corona

En horas de la mañana de hoy la soberana, de 20 años, asistió a la rueda de prensa junto a las finalistas de Los Jardines, El Educador, El Pozón-Primero de Mayo y Olaya-El Progreso, en la que todas se mostraron sonrientes y tranquilas.

Durante sus intervenciones las 5 finalistas dejaron claro que se comprometen a trabajar por sus barrios y enseñarán a la comunidad la importancia de las fiestas del 11 de noviembre. Asimismo, afirmaron que pondrán en marcha su proyecto sociocultural en sus comunidades.

Roysis González, ganadora del título de Reina de la Independencia 2017-2018, habló de su participación en el certamen y enfatizó que su enfoque será ayudar a su corregimiento y realizar talleres en la Casa Museo del Pescador en La Boquilla.

-La Boquilla carece de acueducto, calles pavimentadas y otros problemas. ¿Cómo trabajarás en ellos?

En este momento La Boquilla no carece de nada; tiene cultura y eso la enaltece ante todo. Problemáticas todos los barrios y corregimientos lo tienen, sin embargo también existen soluciones que con el apoyo de la comunidad se pueden realizar.

-Cómo mezclarás tus estudios y trabajo con el reinado?

Yo estoy aquí porque Dios lo quiso y consolido mi fe en él. Con el tiempo vemos que me sale, y si me aparece una propuesta de trabajo que sea factible, lo haré. Si afecta el reinado no la aceptaré porque mi prioridad es esto.

-¿Te ves como Señorita Cartagena?

Más adelante si se llega la oportunidad, la aprovecharé con la mejor voluntad y disposición. Pero todavía no me veo en esos planes.

-Si no fueses la reina ¿cuál era tu top 5?

Para mí la reina era La Esperanza, es una chica muy linda que hablando se come al mundo. Me dejó encantada como persona, compañera y público. También me gustaban Los Cerezos y Olaya sector Primero de Mayo pues se les notaba el esfuerzo que hacían por el reinado.

-Cómo tomas las críticas?

Cuando te amas más que a otras personas, tienes la fuerza suficiente para no dejarte opacar por los comentarios negativos. Yo estaba segura de lo que estaba haciendo y, por eso no me afectaron las críticas, al contrario, me fortalecieron.

La reina también afirmó que nunca pensó vivir una experiencia tan emotiva como esta y que le ha servido para madurar como persona.

Al finalizar la rueda de prensa, en traje de baño y con la corona y la banda, las finalistas se tomaron fotos en su primer día de reinas.